Зеленский пообещал усилить Днепропетровскую область двумя системами ПВО на фоне атак РФ

С начала 2025 года РФ нанесла по региону более 2000 воздушных ударов

Совещание (Фото: Офис президента)

По сравнению с 2024 годом россияне увеличили количество воздушных ударов по Днепропетровской области, поэтому планируется усилить регион двумя системами противовоздушной обороны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время визита в область.

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В Кривом Роге глава государства провел совещание по защите от российских ударов и ситуации с безопасностью в Днепропетровской области. В ней приняли участие главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский, глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, заместитель главы ОП Павел Палиса, представители военного командования.

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По словам президента, в фокусе внимания находились военные вопросы, безопасность, защита людей, возможности усилить противовоздушную оборону, радиоэлектронную борьбу и мобильные огневые группы.

"Регион подвергается российским атакам. Только с начала этого года – более 2000 воздушных ударов. Это почти вдвое больше, чем за этот же период прошлого года", — сказал Зеленский.

В ОП уточнили, что военные доложили об усилиях для обороны региона с воздуха. В частности, продолжается работа по увеличению количества мобильных огневых групп, легкой авиации и противовоздушной артиллерии. Также идет укомплектование экипажей для работы ночью и в непогоду, внедрение дронов-перехватчиков для борьбы с "шахедами".

Кроме того, во время совещания обсудили дальнейшее развитие системы РЭБ. Президент поручил правительству выделить дополнительные 540 млн грн на развитие системы РЭБ Днепропетровской области.

"Мы провели важное совещание по усилению противовоздушной обороны Днепровской области. Мы работаем, и в ближайшее время, думаю, двумя системами сможем усилить регион", – подчеркнул Зеленский.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП