Зеленський пообіцяв посилити Дніпропетровську область двома системами ППО на тлі атак Росії

Від початку 2025 року РФ завдала по регіону понад 2000 повітряних ударів

Нарада (Фото: Офіс президента)

У порівнянні з 2024 роком росіяни збільшили кількість повітряних ударів по Дніпропетровській області, тому планується посилити регіон двома системами протиповітряної оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час візиту до області.

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У Кривому Розі глава держави провів нараду щодо захисту від російських ударів і безпекової ситуації у Дніпропетровській області. У ній взяли участь головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, заступник глави ОП Павло Паліса, представники військового командування.

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За словами президента, у фокусі уваги були військові питання, безпека, захист людей, можливості посилити протиповітряну оборону, радіоелектронну боротьбу і мобільні вогневі групи.

"Регіон зазнає багато російських атак. Лише від початку цього року – більш ніж 2000 повітряних ударів. Це майже вдвічі більше, ніж за цей самий період минулого року", – сказав Зеленський.

В ОП уточнили, що військові доповіли про зусилля для оборони регіону з повітря. Зокрема, триває робота над збільшенням кількості мобільних вогневих груп, легкої авіації та протиповітряної артилерії. Також триває укомплектування екіпажів для роботи вночі та в негоду, упровадження дронів-перехоплювачів для боротьби з "шахедами".

Крім того, під час наради обговорили подальший розвиток системи РЕБ. Президент доручив уряду виділити додаткові 540 млн грн на розвиток системи РЕБ Дніпропетровської області.

"Ми провели важливу нараду щодо посилення протиповітряної оборони Дніпровської області. Ми працюємо, і найближчим часом, думаю, двома системами зможемо посилити регіон", – наголосив Зеленський.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП