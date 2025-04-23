Росія хоче вийти на кордони Дніпропетровської області до 9 травня – військові

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Російські війська не полишають спроб вийти на адміністративну межу Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня. Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" та тактичній групі "Вугледар".

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Зазначається, що протягом 16-22 квітня російська армія суттєво зменшила кількість штурмових дій у зоні відповідальності тактичної групи "Вугледар" – 106 атак проти 158 за тиждень до цього.

Військові пов'язують це, частково, із так званим "пасхальним перемир'ям", яке Росія оголошувала з 18:00 20 квітня до 00:00 23 квітня. Однак основна причина – накопичення солдатів та техніки поблизу лінії бойового зіткнення.

"На півдні Донеччини активно триває підготовка до великого наступу з метою виходу до 9 травня на адміністративний кордон Дніпропетровської та Донецької областей", – зазначили військові.

За їхніми даними, заради цього ворог також утричі збільшив кількість розвідувальних польотів дронів "Орлан-10", "Суперкам" та Zala над позиціями Сил оборони України. Окрім цього, у два з половиною рази зросла кількість обстрілів з артилерії та використання керованих авіабомб.

Ворог використовує техніку легкої прохідності: багі, квадроцикли та мотоцикли, на яких намагаються дістатися позицій для накопичення сил та подальшого наступу.