Десантники ЗСУ пішли штурмом на російські позиції, а п'яний окупант це проспав – відео
Українські десантники розпочали штурмові дії на позиції росіян, а п'яний військовий РФ це проспав. Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України і показало відео.
Під час українського штурму оператори безпілотників стали свідками "справжньої російської тактики": один з окупантів спав у нетверезому стані і провалив завдання спостереження за підрозділами ЗСУ.
"Його командир вирішив провести миттєве "бойове злагодження" за допомогою ніг і прикладу автомата. Росіяни настільки захопилися своїми "внутрішніми питаннями", що наші оператори просто не витримали цього спектаклю і завершили дійство феєричним скиданням з БпЛА", – написали у ДШВ.
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