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Для нас важен День Независимости, поэтому враг постарается его испортить – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 21:15
Владимир Зеленский (фото – скриншот из видео)
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24 августа Украина отмечает главный национальный праздник – День Независимости. Агрессор понимает, почему этот день для нас так важен, а потому приложит усилия, чтобы именно в этот день ударить по Украине как можно больнее. Об этом сказал в сегодняшнем видеообращении президент Владимир Зеленский

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"Мы должны осознавать, что именно завтра возможны подлые российские провокации и жестокие удары", – сказал Зеленский.

Президент сказал, что ВСУ, разведка и все остальные силы безопасности сделают все возможное, чтобы защитить людей, и призвал украинцев тщательно придерживаться правил безопасности, адекватно реагировать на сигналы воздушной тревоги и официальные уведомления. 

"Помните, что мы должны дойти до победы все вместе", – сказал Зеленский.     

Президент подчеркнул, что завтрашний праздник, – день всех, кто борется за свободу страны, на всей территории Украины – и на свободной, и на временно оккупированной, и за рубежом.

Сергей Бережной
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Владимир Зеленский день независимости видеообращение
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