24 августа Украина отмечает главный национальный праздник – День Независимости. Агрессор понимает, почему этот день для нас так важен, а потому приложит усилия, чтобы именно в этот день ударить по Украине как можно больнее. Об этом сказал в сегодняшнем видеообращении президент Владимир Зеленский.

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"Мы должны осознавать, что именно завтра возможны подлые российские провокации и жестокие удары", – сказал Зеленский.

Президент сказал, что ВСУ, разведка и все остальные силы безопасности сделают все возможное, чтобы защитить людей, и призвал украинцев тщательно придерживаться правил безопасности, адекватно реагировать на сигналы воздушной тревоги и официальные уведомления.

"Помните, что мы должны дойти до победы все вместе", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что завтрашний праздник, – день всех, кто борется за свободу страны, на всей территории Украины – и на свободной, и на временно оккупированной, и за рубежом.

В Воздушных силах ВСУ не исключают, что РФ может готовить "поздравления" ко Дню Независимости в виде ракетных ударов.

В Генштабе в очередной раз призвали украинцев не игнорировать воздушную тревогу и прятаться в укрытия.

23 августа на брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой Зеленский заявил, что Украина будет бить в ответ по российским оккупантам в случае ударов по Киеву 23 и 24 августа.

Сергей Бережной

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