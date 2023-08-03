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Достал в посадке, получилось ярко. Украинский HIMARS уничтожил российский ЗРК Бук – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 13:51
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Бойцы 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины опубликовали видео уничтожения российского зенитно-ракетного комплекса "Бук" с помощью ракетной системы HIMARS.

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На видео зафиксировано, как ракеты HIMARS прилетают в посадку, где бойцы ВСУ обнаружили вражеский "Бук", происходит сильный взрыв и пожар.

Читайте также: HIMARS ударил по пяти подразделениям россиян на оккупированном острове Джарылгач – видео

Наталья Медведева
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