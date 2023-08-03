Бойцы 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины опубликовали видео уничтожения российского зенитно-ракетного комплекса "Бук" с помощью ракетной системы HIMARS.
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На видео зафиксировано, как ракеты HIMARS прилетают в посадку, где бойцы ВСУ обнаружили вражеский "Бук", происходит сильный взрыв и пожар.
- В июле появилось видео с уничтожением системой HIMARS техники российских захватчиков: 2С1 "Гвоздика", БМ-21 "Град" и 2С5 "Гиацинт-С".
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