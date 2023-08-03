Бійці 80 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України опублікували відео знищення російського зенітно-ракетного комплексу "Бук" за допомогою ракетної системи HIMARS.
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На відео зафіксовано, як ракети HIMARS прилітають у посадку, де бійці ЗСУ виявили ворожий "Бук", відбувається сильний вибух та пожежа.
- У липні з'явилося відео зі знищенням системою HIMARS техніки російських загарбників: 2С1 "Гвоздика", БМ-21 "Град" та 2С5 "Гіацинт-С".
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