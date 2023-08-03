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Дістав у посадці, вийшло яскраво. Український HIMARS знищив російський ЗРК "Бук" – відео видео

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 13:51
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Бійці 80 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України опублікували відео знищення російського зенітно-ракетного комплексу "Бук" за допомогою ракетної системи HIMARS.

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На відео зафіксовано, як ракети HIMARS прилітають у посадку, де бійці ЗСУ виявили ворожий "Бук", відбувається сильний вибух та пожежа.

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Наталія Медведєва
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війнаHIMARS
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