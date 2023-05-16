Бойцы спецназа Службы безопасности показали видео уничтожения военной техники и личного состава российских оккупантов.
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"Россияне жалуются, что им не хватает боеприпасов? Спецназовцы СБУ осуществляют прямые адресные доставки без задержек. Оккупанты получают свои заказы просто "на ходу", – говорится в комментарии СБУ.
На видео работы операторов ударных дронов Центра спецопераций "А" заснято попадание беспилотников по 10 единицам техники россиян, а также два удара по личному составу врага.
- 15 мая стало известно, что Великобритания передаст Украине боевые беспилотники с радиусом действия более 200 километров, а также ракеты для систем противовоздушной обороны.
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