Бойцы спецназа Службы безопасности показали видео уничтожения военной техники и личного состава российских оккупантов.

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"Россияне жалуются, что им не хватает боеприпасов? Спецназовцы СБУ осуществляют прямые адресные доставки без задержек. Оккупанты получают свои заказы просто "на ходу", – говорится в комментарии СБУ.

На видео работы операторов ударных дронов Центра спецопераций "А" заснято попадание беспилотников по 10 единицам техники россиян, а также два удара по личному составу врага.

15 мая стало известно, что Великобритания передаст Украине боевые беспилотники с радиусом действия более 200 километров, а также ракеты для систем противовоздушной обороны.

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