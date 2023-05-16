UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Доставка боеприпасов". Спецназ СБУ уничтожил дронами 10 единиц техники оккупантов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 16:56
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео
Украинский дрон-камикадзе прилетел в "Тигр" российских оккупантов – видео
Украинский дрон-камикадзе прилетел в "Тигр" российских оккупантов – видео

Бойцы спецназа Службы безопасности показали видео уничтожения военной техники и личного состава российских оккупантов.

"Россияне жалуются, что им не хватает боеприпасов? Спецназовцы СБУ осуществляют прямые адресные доставки без задержек. Оккупанты получают свои заказы просто "на ходу", – говорится в комментарии СБУ. 

На видео работы операторов ударных дронов Центра спецопераций "А" заснято попадание беспилотников по 10 единицам техники россиян, а также два удара по личному составу врага.

  • 15 мая стало известно, что Великобритания передаст Украине боевые беспилотники с радиусом действия более 200 километров, а также ракеты для систем противовоздушной обороны.

Смотрите также: Танк ворвался в посадку и в упор расстрелял позиции россиян. ВСУ набрали пленных – видео

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнасбудронспецназ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 