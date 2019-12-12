Дубинского заметили в ресторане в компании Коломойского: видео

Депутат от Слуги народа Александр Дубинский праздновал день рождения друга и бизнес-партнера олигарха Игоря Коломойского Михаила Кипермана в компании представителей неформальной бизнес-группы Приват. Об этом идет речь в новом расследовании программы "Схемы".

Журналисты показали соответствующее видео, снятое возле одного из загородных ресторанов.

Кроме Коломойского в праздновании участвовали его бизнес-партнеры Геннадий Боголюбов, Павел Фукс, нардеп и давний бизнес-партнер Игорь Палица, братья Суркисы, экс-депутат Евгений Геллер, экс-руководитель Укртранснафты Александр Лазорко.

На вопрос автора программы Михаила Ткача, что его связывает с представителем группы Приват, Дубинский ответил, что Киперман является его давним другом.

"Интересов, бизнеса или каких-то общих вопросов у нас с ним нет, зато есть прекрасные человеческие дружеские отношения", - сказал депутат.

При этом он не считает, что этот факт является подтверждением того, что якобы Дубинский представляет интересы Коломойского в парламенте.

Ранее правление Нацбанка подало в суд на Дубинского. В НБУ уверены, что через него реализуется целенаправленная информационная атака на банк.