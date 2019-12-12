Дубинского заметили в ресторане в компании Коломойского: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Депутат не согласен, что это является основанием считать его представителем интересов олигарха в парламенте

Депутат от Слуги народа Александр Дубинский праздновал день рождения друга и бизнес-партнера олигарха Игоря Коломойского Михаила Кипермана в компании представителей неформальной бизнес-группы Приват. Об этом идет речь в новом расследовании программы "Схемы".

Журналисты показали соответствующее видео, снятое возле одного из загородных ресторанов.

Кроме Коломойского в праздновании участвовали его бизнес-партнеры Геннадий Боголюбов, Павел Фукс, нардеп и давний бизнес-партнер Игорь Палица, братья Суркисы, экс-депутат Евгений Геллер, экс-руководитель Укртранснафты Александр Лазорко.

На вопрос автора программы Михаила Ткача, что его связывает с представителем группы Приват, Дубинский ответил, что Киперман является его давним другом.

"Интересов, бизнеса или каких-то общих вопросов у нас с ним нет, зато есть прекрасные человеческие дружеские отношения", - сказал депутат.

При этом он не считает, что этот факт является подтверждением того, что якобы Дубинский представляет интересы Коломойского в парламенте.

Ранее правление Нацбанка подало в суд на Дубинского. В НБУ уверены, что через него реализуется целенаправленная информационная атака на банк.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Слуга народа, игорь коломойский, игорь палица, александр дубинский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Дубинского заметили в ресторане в компании Коломойского: видео
Дубинского заметили в ресторане в компании Коломойского: видео
Кто и зачем убил Павла Шеремета: версия следствия. Полное видео
Кто и зачем убил Павла Шеремета: версия следствия. Полное видео
Матч за плей-офф ЛЕ. "Динамо" vs "Лугано": где и когда смотреть
Матч за плей-офф ЛЕ. "Динамо" vs "Лугано": где и когда смотреть
ТЭК Бизнес-партнер Медведчука стал поставщиком угля в Украину - РБК
"Путин - хубло?" Почему по росТВ больше не покажут "Слугу народа"
Медиарынок "Путин - хубло?" Почему по росТВ больше не покажут "Слугу народа"
Путин и Медведчук до сих пор не могут поверить в позицию Украины
Мнение Путин и Медведчук до сих пор не могут поверить в позицию Украины
Популярное
фото/видео
Дубинского заметили в ресторане в компании Коломойского: видео
Дубинского заметили в ресторане в компании Коломойского: видео
Кто и зачем убил Павла Шеремета: версия следствия. Полное видео
Кто и зачем убил Павла Шеремета: версия следствия. Полное видео 18:29
Матч за плей-офф ЛЕ. "Динамо" vs "Лугано": где и когда смотреть
Матч за плей-офф ЛЕ. "Динамо" vs "Лугано": где и когда смотреть 17:20
Брифинг Авакова по делу об убийстве Шеремета: трансляция
Брифинг Авакова по делу об убийстве Шеремета: трансляция 17:20
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 