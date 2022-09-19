Военнослужащие Вооруженных Сил Украины уничтожили российский танк. Видео взрыва опубликовано в Facebook СтратКом ВСУ.

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"Российские оккупанты пытались снять работу своих танкистов, а засняли работу украинских противотанкистов", – говорится в комментарии к видео.

Как отмечается, танк собирался открыть огонь по позициям ВСУ, но не успел – подорвался на украинской противотанковой мине.

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Наталія Медведєва

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