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Эффектный взрыв. ВСУ уничтожили российский танк – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 17:02
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Военнослужащие Вооруженных Сил Украины уничтожили российский танк. Видео взрыва опубликовано в Facebook СтратКом ВСУ.

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"Российские оккупанты пытались снять работу своих танкистов, а засняли работу украинских противотанкистов", – говорится в комментарии к видео.

Как отмечается, танк собирался открыть огонь по позициям ВСУ, но не успел – подорвался на украинской противотанковой мине.

Смотрите также: Дрон снял атаку ВСУ и танковый обстрел россиянами своих же позиций – видео

Наталія Медведєва
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