Во время атаки Вооруженных Сил Украины на захваченное российскими оккупантами село последние обстреляли из танков свой же блокпост. Это, а также ход других боевых действий военные показали в Telegram-канале Диванно-штурмовая бригада.

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Военкор Роман Бочкала уточнил, что этот эпизод войны произошел на Запорожском направлении, а видео снял волонтерский дрон украинцев DJI Matrice 300 – один из самых важных элементов артиллерийской и не только компоненты этой войны.

Видео начинается с кадров танковой атаки ВСУ на позиции врага, и примерно на 01:02 видно, как россияне бьют из танков и БТР по своему же блокпосту.

На 02:00, по данным авторов видео, видно применение немецкого суббоеприпаса SMArt 155 – высокоточного 155-миллиметрового снаряда, спроектированного для стрельбы на большие расстояния и гарантированного поражения как стационарной бронетехники, так и техники в движении с верхнего полусферы.

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Еще через 49 секунд после этого показано "уничтожение БТР-82А при помощи боеприпаса с французским FU RALEC DE F3 или немецким FRAPPE с неконтактным взрывателем". В конце видео показан пролет украинского БПЛА "Лелека-100".

Где точно и когда произошел бой, не сообщается.

Поскольку этот "матрас", как называют DJI Matrice 300 на войне бойцы ВСУ, россияне сбили из ПЗРК (см. видео), подразделение собирает деньги на замену. Возможности беспилотника:

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Євген Пилипенко

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