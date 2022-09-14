Во время атаки Вооруженных Сил Украины на захваченное российскими оккупантами село последние обстреляли из танков свой же блокпост. Это, а также ход других боевых действий военные показали в Telegram-канале Диванно-штурмовая бригада.
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Военкор Роман Бочкала уточнил, что этот эпизод войны произошел на Запорожском направлении, а видео снял волонтерский дрон украинцев DJI Matrice 300 – один из самых важных элементов артиллерийской и не только компоненты этой войны.
Видео начинается с кадров танковой атаки ВСУ на позиции врага, и примерно на 01:02 видно, как россияне бьют из танков и БТР по своему же блокпосту.
На 02:00, по данным авторов видео, видно применение немецкого суббоеприпаса SMArt 155 – высокоточного 155-миллиметрового снаряда, спроектированного для стрельбы на большие расстояния и гарантированного поражения как стационарной бронетехники, так и техники в движении с верхнего полусферы.
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Еще через 49 секунд после этого показано "уничтожение БТР-82А при помощи боеприпаса с французским FU RALEC DE F3 или немецким FRAPPE с неконтактным взрывателем". В конце видео показан пролет украинского БПЛА "Лелека-100".
Где точно и когда произошел бой, не сообщается.
Поскольку этот "матрас", как называют DJI Matrice 300 на войне бойцы ВСУ, россияне сбили из ПЗРК (см. видео), подразделение собирает деньги на замену. Возможности беспилотника:
- На видео от ВСУ видно удар сверху: "охотники" на пикапе уничтожили российский танк на ходу.
- В начале осени немецкие политики начали давить на канцлера ФРГ Шольца с призывами дать Украине немецкие танки – "не время для прокрастинации и колебаний, ВСУ нужны Leopard". Тот уклончиво ответил.
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