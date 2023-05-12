Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев показали уничтожение российской установки реактивной системы залпового огня "Град" с беспилотника.

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"Мечта пилота БПЛА – чтобы с первого раза и хорошо. С первого не получилось... но очень хорошо горело. Эпично", – говорится в сообщении.

На видео дрон сбрасывает на установку оккупантов взрывчатку. В первый раз она падает рядом с техникой, во второй – попадает и влечет за собой детонацию боекомплекта.

11 мая 2023 года украинский дрон-камикадзе попал в "Тигр" российских оккупантов.

В ночь с 11 на 12 мая украинская авиаразведка и артиллерия в Бахмуте успешно отработали по одной из штурмовых групп российских оккупантов из боевиков Группы Вагнер.

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