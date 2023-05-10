Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ обнародовали видео, как с помощью танка уничтожают российских оккупантов в Бахмуте.

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Работу "стальной брони" украинских защитников сняли с дрона.

"В разбитых зданиях на видео расположился и засел противник. Огнем танковых пушек хороним оккупантов на том же месте", – отметили воины 3-й ОШБр.

Когда именно был записан ролик, военнослужащие Вооруженных Сил Украины не рассказали, но проинформировали, что на кадрах город Бахмут.

9 мая 2023 года командир тактической группы "Азов", входящей в 3 отдельную штурмовую бригаду, Андрей Белецкий заявил, что под Бахмутом ВСУ разгромили части 72-й бригады россиян и штурмовиков Вагнера.

На следующий день спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый назвал потери РФ на Бахмутском направлении.

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Олег Васьків

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