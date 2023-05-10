Успех третьей бригады под Бахмутом. ВСУ подсчитали потери России на этом направлении
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона представил подробности операции бойцов третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ на юго-западных окрестностях Бахмута, об успехе которой они известили в соцсетях.
9 мая воины бригады, а также майор ВСУ и экс-командир полка "Азов" Максим Жорин опубликовали видео, в котором подтвердили заявление главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что из-под Бахмута сбежали оккупанты из 72 мотострелковой бригады.
"К сожалению, сбежали не все", – говорит Череватый.
По его словам, серьезно пострадали две роты 72 бригады оккупантов.
В общей сложности на этом направлении за сутки произошло:
— 524 обстрела со стороны россиян;
— 28 боестолкновений между украинскими военными и российской армией;
— 10 авианалетов на позиции ВСУ;
Ликвидировано 203 оккупанта, 216 ранены, еще пятерых взяли в плен.
Кроме того, ВСУ уничтожили 11 боевых машин, два БПМ и один разведывательный беспилотник российского производства ZALA.
- 2 мая 2023 командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
- Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннеса" по количеству сроков захвата Бахмута.
- Пригожин говорит об уходе из Бахмута 10 мая. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" по другим направлениям.
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