Успех третьей бригады под Бахмутом. ВСУ подсчитали потери России на этом направлении

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона представил подробности операции бойцов третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ на юго-западных окрестностях Бахмута, об успехе которой они известили в соцсетях.

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9 мая воины бригады, а также майор ВСУ и экс-командир полка "Азов" Максим Жорин опубликовали видео, в котором подтвердили заявление главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что из-под Бахмута сбежали оккупанты из 72 мотострелковой бригады.

"К сожалению, сбежали не все", – говорит Череватый.

По его словам, серьезно пострадали две роты 72 бригады оккупантов.

В общей сложности на этом направлении за сутки произошло:

— 524 обстрела со стороны россиян;

— 28 боестолкновений между украинскими военными и российской армией;

— 10 авианалетов на позиции ВСУ;

Ликвидировано 203 оккупанта, 216 ранены, еще пятерых взяли в плен.

Кроме того, ВСУ уничтожили 11 боевых машин, два БПМ и один разведывательный беспилотник российского производства ZALA.

2 мая 2023 командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.

Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннеса" по количеству сроков захвата Бахмута.

Пригожин говорит об уходе из Бахмута 10 мая. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" по другим направлениям.

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Мілана Головань

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