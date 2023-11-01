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Евпатория. Партизаны показали фото и видео перемещения колонны старой военной техники РФ видео

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 16:04
Фото - АTЕШ
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В Евпатории зафиксировано перемещение колонны старой российской военной техники, часть которой уже снята с вооружения. Соответствующие фото и видео опубликовало партизанское движение АТЭШ.

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АТЭШ утверждает, что зафиксированная колонна перевозила три установки реактивных систем залпового огня БМ-27 "Ураган" модификации 1975 года. Также было замечено восемь единиц гаубиц Д-30 1950 года, которые ранее были сняты с вооружения.

По данным партизанского движения, эшелон с техникой прибыл на разгрузку на железнодорожную станцию в Евпатории, после чего колонна продолжила движение по дороге Т0108 возле Черноморска.

Евпатория. Партизаны показали фото и видео перемещения колонны старой военной техники РФ

Евпатория. Партизаны показали фото и видео перемещения колонны старой военной техники РФ

Евпатория. Партизаны показали фото и видео перемещения колонны старой военной техники РФ

Евпатория. Партизаны показали фото и видео перемещения колонны старой военной техники РФ
  • 24 октября АТЭШ показал фото, как оккупанты готовятся к обороне Евпатории и возводят фортификационные сооружения на береговой линии.
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Оксана Житнюк
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