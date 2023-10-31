Радіо Свобода: РФ побудувала нові позиції ППО в Криму, але без військової техніки – відео

Журналісти російської служби Радіо Свобода отримали супутникові знімки трьох нових позицій для протиповітряної оборони російських окупантів у Криму: всі вони були побудовані у вересні та розташовані на південь від села Чорноморське.

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Журналісти пишуть, що на позиціях не видно самої військової техніки. Радіо Свобода припускає, що її підвозять туди тільки вночі.

Найпівнічнішу з трьох нових позицій побудували 1—2 вересня, ще одну — 8—14 вересня, а найпівденнішу — 18—22 вересня.

Водночас журналісти не знайшли на знімках підтвердження удару по позиціях російських систем ППО 30 жовтня в районі Оленівки, що поблизу Чорноморського.

Спочатку про атаку писали російські медіа, а СтратКом ЗСУ заявив про успішне ураження стратегічного обʼєкта системи ППО росіян на західному узбережжі Криму.

11 жовтня експериментальні дрони "морський малюк" атакували носій крилатих ракет корабель "Буян" та великий патрульний корабель "Павел Державин" російського флоту в Чорному морі.

22 вересня у Севастополі ракетами було уражено штаб ЧФ РФ: багато відео.

Президент Зеленський повідомив, що з огляду на нинішні далекобійні можливості Сил оборони Україна поки не має стовідсоткового вогневого контролю над окупованим Кримом, але робота в цьому напрямі триває.

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