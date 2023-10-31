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Радіо Свобода: РФ побудувала нові позиції ППО в Криму, але без військової техніки – відео

Этот материал также доступен на русском
31.10.2023, 21:32
Радіо Свобода: РФ побудувала нові позиції ППО в Криму, але без військової техніки – відео - Фото
Фото: Радіо Свобода/Planet.com

Журналісти російської служби Радіо Свобода отримали супутникові знімки трьох нових позицій для протиповітряної оборони російських окупантів у Криму: всі вони були побудовані у вересні та розташовані на південь від села Чорноморське.

Журналісти пишуть, що на позиціях не видно самої військової техніки. Радіо Свобода припускає, що її підвозять туди тільки вночі.

Карта: Google

Найпівнічнішу з трьох нових позицій побудували 1—2 вересня, ще одну — 8—14 вересня, а найпівденнішу — 18—22 вересня.

Водночас журналісти не знайшли на знімках підтвердження удару по позиціях російських систем ППО 30 жовтня в районі Оленівки, що поблизу Чорноморського.

Спочатку про атаку писали російські медіа, а СтратКом ЗСУ заявив про успішне ураження стратегічного обʼєкта системи ППО росіян на західному узбережжі Криму.

  • 11 жовтня експериментальні дрони "морський малюк" атакували носій крилатих ракет корабель "Буян" та великий патрульний корабель "Павел Державин" російського флоту в Чорному морі.
  • 22 вересня у Севастополі ракетами було уражено штаб ЧФ РФ: багато відео.
  • Президент Зеленський повідомив, що з огляду на нинішні далекобійні можливості Сил оборони Україна поки не має стовідсоткового вогневого контролю над окупованим Кримом, але робота в цьому напрямі триває.

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Мілана Головань
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