Радіо Свобода: РФ побудувала нові позиції ППО в Криму, але без військової техніки – відео
Журналісти російської служби Радіо Свобода отримали супутникові знімки трьох нових позицій для протиповітряної оборони російських окупантів у Криму: всі вони були побудовані у вересні та розташовані на південь від села Чорноморське.
Журналісти пишуть, що на позиціях не видно самої військової техніки. Радіо Свобода припускає, що її підвозять туди тільки вночі.
Найпівнічнішу з трьох нових позицій побудували 1—2 вересня, ще одну — 8—14 вересня, а найпівденнішу — 18—22 вересня.
Водночас журналісти не знайшли на знімках підтвердження удару по позиціях російських систем ППО 30 жовтня в районі Оленівки, що поблизу Чорноморського.
Спочатку про атаку писали російські медіа, а СтратКом ЗСУ заявив про успішне ураження стратегічного обʼєкта системи ППО росіян на західному узбережжі Криму.
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