Радио Свобода: РФ построила новые позиции ПВО в Крыму, но без военной техники – видео

Журналисты российской службы Радио Свобода получили спутниковые снимки трех новых позиций для противовоздушной обороны российских оккупантов в Крыму: все они были построены в сентябре и расположены к югу от села Черноморское.

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Журналисты пишут, что на позициях не видно самой военной техники. Радио Свобода предполагает, что ее подвозят туда только ночью.

Самая северная из трех новых позиций была построена 1—2 сентября, еще одна — 8—14 сентября, а самая южная — 18—22 сентября.

В то же время журналисты не нашли на снимках подтверждение удара по позициям российских систем ПВО 30 октября в районе Еленовки вблизи Черноморского.

Сначала об атаке писали российские медиа, а СтратКом ВСУ заявил об успешном поражении стратегического объекта системы ПВО россиян на западном побережье Крыма.

11 октября экспериментальные дроны "морской малыш" атаковали носитель крылатых ракет корабль "Буян" и большой патрульный корабль "Павел Державин" российского флота в Черном море.

22 сентября в Севастополе ракетами был поражен штаб ЧФ РФ: много видео.

Президент Зеленский сообщил, что, учитывая нынешние дальнобойные возможности Сил обороны, Украина пока не имеет стопроцентного огневого контроля над оккупированным Крымом, но работа в этом направлении продолжается.

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