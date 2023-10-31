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Радио Свобода: РФ построила новые позиции ПВО в Крыму, но без военной техники – видео

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 21:32
Радио Свобода: РФ построила новые позиции ПВО в Крыму, но без военной техники – видео - Фото
Фото: Радио Свобода/Planet.com

Журналисты российской службы Радио Свобода получили спутниковые снимки трех новых позиций для противовоздушной обороны российских оккупантов в Крыму: все они были построены в сентябре и расположены к югу от села Черноморское.

Журналисты пишут, что на позициях не видно самой военной техники. Радио Свобода предполагает, что ее подвозят туда только ночью.

Карта: Google

Самая северная из трех новых позиций была построена 1—2 сентября, еще одна — 8—14 сентября, а самая южная — 18—22 сентября.

В то же время журналисты не нашли на снимках подтверждение удара по позициям российских систем ПВО 30 октября в районе Еленовки вблизи Черноморского.

Сначала об атаке писали российские медиа, а СтратКом ВСУ заявил об успешном поражении стратегического объекта системы ПВО россиян на западном побережье Крыма.

  • 11 октября экспериментальные дроны "морской малыш" атаковали носитель крылатых ракет корабль "Буян" и большой патрульный корабль "Павел Державин" российского флота в Черном море.
  • 22 сентября в Севастополе ракетами был поражен штаб ЧФ РФ: много видео.
  • Президент Зеленский сообщил, что, учитывая нынешние дальнобойные возможности Сил обороны, Украина пока не имеет стопроцентного огневого контроля над оккупированным Крымом, но работа в этом направлении продолжается.

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Милана Головань
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