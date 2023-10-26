Схеми: Росія розширює заводи з виробництва дронів, літаків і ракет – супутникові знімки

Журналісти проєкту Схеми показали супутникові знімки, на яких видно, як Росія нарощує виробничі потужності на військових заводах по всій країні: там виробляють і ремонтують тактичні й стратегічні літаки, бойові вертольоти, а також збирають військові дрони та керовані боєприпаси.

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На авіаційному заводі у Казані росіяни виробляють та обслуговують стратегічні бомбардувальники, з яких потім обстрілюють Україну.

"Казанський авіаційний завод імені Горбунова за радянських часів був одним із найважливіших стратегічних обʼєктів, оскільки займався випуском та обслуговуванням стратегічних літаків ядерної тріади: Ту-16, Ту-22 (усі модифікації – Ред.) та Ту-160. Тобто потужності заводу зараз дозволяють робити глибоку модернізацію та ремонт залишків Ту-22М3 та Ту-160", – розповів журналістам авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Схеми повідомляють, що у 2023 році на території Казанського авіазаводу росіяни звели новий великий ангар. Він складається із двох об’єднаних будівель, де розташований цех.

Разом з тим, відповідно до супутникових знімків, розбудова почалася ще у 2018 році.

Довжина нового ангару сягає 300 метрів, а ширина – понад 180. На думку військових експертів, з якими поговорили Схеми, у цьому цеху також можуть ремонтувати й модернізувати стратегічні бомбардувальники.

На Іркутському авіазаводі виробляють і ремонтують винищувачі Су-30.

Аналізуючи супутникові знімки Maxar і Planet Labs, журналісти Схем помітили, що ще у період з 2019 – 2021 років на території заводу неподалік від основних потужностей з’явилась прибудова з виходом на авіасмугу, а вже в цьому році закінчується будівництво іншого, схожого об’єкта.

Найімовірніше, другу будівлю також будуть з’єднувати зі злітною смугою, пишуть журналісти.

Уральський завод цивільної авіації, що розташований у російському Єкатеринбурзі, спеціалізується не на цивільній авіації, а на ремонті двигунів і редукторів, що можуть використовуватись і у військових гелікоптерах типу Мі-2, Мі-8, Мі-24 і Ка-52, які Росія активно використовує у війні проти України.

Починаючи з кінця 2021-го року на території заводу почали зводити новий великий цех. Добудували його вже у цьому році. Його довжина 145 метрів, ширина – 75.

Дубнянський машинобудівний завод і новий приватний завод із виробництва російських БПЛА розташовані на півночі Московської області. На території Дубнянського заводу знаходиться зокрема Машинобудівне конструкторське бюро "Радуга", що входить до державної корпорації "Тактичне ракетне озброєння".

За даними Схем, саме "Радуга" виробляє Х-22, Х-55, Х-101.

Завод із виробництва дронів, що належить компанії "Кронштадт", займається випуском військових дронів під брендом "Оріон", "Геліос" та інших, з різними модифікаціями – від розвідувальних до ударних.

"Кронштадт" – фірма, пов’язана з холдингом "АФК-Система" Володимира Євтушенкова – російського олігарха з оточення диктатора Володимира Путіна.

У червні 2022 року один із менеджерів "Кронштадт" оголосив, що новий завод в Дубні набирає персонал, бо "нарощує оберти виробництва".

Наприкінці липня 2023 року опубліковано розслідування, як у Татарстані збирають "шахеди" з іранських компонентів.

На серпень Україна більше не перевершувала РФ у тактичних дронах на передовій, пише The Economist.

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