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Схемы: РФ расширяет заводы по производству дронов, самолетов и ракет – спутниковые снимки

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 18:25
Схемы: РФ расширяет заводы по производству дронов, самолетов и ракет – спутниковые снимки - Фото
Бомбардировщик Ту-22м (Фото: ресурс оккупантов)

Журналисты проекта Схемы показали спутниковые снимки, на которых видно, как Россия наращивает производственные мощности на военных заводах по всей стране: там производят и ремонтируют тактические и стратегические самолеты, боевые вертолеты, а также собирают военные дроны и управляемые боеприпасы.

На авиационном заводе в Казани россияне производят и обслуживают стратегические бомбардировщики, из которых затем обстреливают Украину.

"Казанский авиационный завод имени Горбунова в советское время был одним из важнейших стратегических объектов, поскольку занимался выпуском и обслуживанием стратегических самолетов ядерной триады: Ту-16, Ту-22 (все модификации – Ред.) и Ту-160. То есть мощности завода сейчас позволяют делать глубокую модернизацию и ремонт остатков Ту-22М3 и Ту-160", – рассказал журналистам авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Схемы сообщают, что в 2023 году на территории Казанского авиазавода россияне построили новый крупный ангар. Он состоит из двух объединенных построек, где расположен цех.

При этом, согласно спутниковым снимкам, строительство началось еще в 2018 году.

Длина нового ангара составляет 300 метров, а ширина – более 180. По мнению военных экспертов, с которыми поговорили Схемы, в этом цехе также могут ремонтировать и модернизировать стратегические бомбардировщики.

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На Иркутском авиазаводе производят и ремонтируют истребители Су-30.

Анализируя спутниковые снимки Maxar и Planet Labs, журналисты Схем заметили, что еще в период с 2019-го по 2021 год на территории завода неподалеку от основных мощностей появилась пристройка с выходом на авиаполосу, а уже в этом году заканчивается строительство другого, похожего объекта.

Скорее всего, второе здание тоже будут соединять со взлетной полосой, пишут журналисты.

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Уральский завод гражданской авиации, расположенный в российском Екатеринбурге, специализируется не на гражданской авиации, а на ремонте двигателей и редукторов, которые могут использоваться и в военных вертолетах типа Ми-2, Ми-8, Ми-24 и Ка-52, их Россия активно использует в войне против Украины.

Начиная с конца 2021 года на территории завода начали возводить новый крупный цех. Достроили его уже в этом году. Его длина 145 метров, ширина – 75.

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Дубнянский машиностроительный и новый частный завод по производству российских БПЛА расположены на севере Московской области. На территории Дубнянского завода находится в частности Машиностроительное конструкторское бюро "Радуга", входящее в государственную корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

По данным Схем, именно "Радуга" производит Х-22, Х-55, Х-101.

Завод по производству дронов, принадлежащий компании "Кронштадт", занимается выпуском военных дронов под брендом "Орион", "Гелиос" и других, с разными модификациями – от разведывательных до ударных.

"Кронштадт" – фирма, связанная с холдингом "АФК-Система" Владимира Евтушенкова – российского олигарха из окружения диктатора Владимира Путина.

В июне 2022 года один из менеджеров "Кронштадт" объявил, что новый завод в Дубне набирает персонал, потому что "наращивает обороты производства".

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Смотрите также: "Поражения были сильными". Украина забросала дронами лагерь россиян у аэродрома Халино – источник

Милана Головань
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