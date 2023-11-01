Євпаторія. Партизани показали фото і відео переміщення колони старої військової техніки РФ

В Євпаторії зафіксовано переміщення колони старої російської військової техніки, частину якої вже знято з озброєння. Відповідні фото і відео опублікував партизанський рух АТЕШ.

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АТЕШ стверджує, що зафіксована колона перевозила три установки реактивних систем залпового вогню БМ-27 "Ураган" модифікації 1975 року. Також було помічено вісім одиниць гаубиць Д-30 1950 року, які раніше було знято з озброєння.

За даними партизанського руху, ешелон з технікою прибув на розвантаження на залізничну станцію в Євпаторії, після чого колона продовжила рух дорогою Т0108 біля Чорноморська.

24 жовтня АТЕШ показав фото, як окупанти готуються до оборони Євпаторії та зводять фортифікаційні споруди на береговій лінії.

Дивіться супутникові знімки трьох нових позицій ППО російських окупантів у Криму: всі вони були побудовані у вересні та розташовані на південь від села Чорноморське.

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