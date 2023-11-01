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Євпаторія. Партизани показали фото і відео переміщення колони старої військової техніки РФ видео

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01.11.2023, 16:04
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В Євпаторії зафіксовано переміщення колони старої російської військової техніки, частину якої вже знято з озброєння. Відповідні фото і відео опублікував партизанський рух АТЕШ.

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АТЕШ стверджує, що зафіксована колона перевозила три установки реактивних систем залпового вогню БМ-27 "Ураган" модифікації 1975 року. Також було помічено вісім одиниць гаубиць Д-30 1950 року, які раніше було знято з озброєння.

За даними партизанського руху, ешелон з технікою прибув на розвантаження на залізничну станцію в Євпаторії, після чого колона продовжила рух дорогою Т0108 біля Чорноморська.

Євпаторія. Партизани показали фото і відео переміщення колони старої військової техніки РФ

Євпаторія. Партизани показали фото і відео переміщення колони старої військової техніки РФ

Євпаторія. Партизани показали фото і відео переміщення колони старої військової техніки РФ

Євпаторія. Партизани показали фото і відео переміщення колони старої військової техніки РФ
  • 24 жовтня АТЕШ показав фото, як окупанти готуються до оборони Євпаторії та зводять фортифікаційні споруди на береговій лінії.
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Оксана Житнюк
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