доповнено

У тимчасово окупованому Криму вдруге за день сирена, у Севастопольській бухті та на Керченському мосту поставлено димові завіси як захід проти повітряних атак. Російські пабліки виклали відео, зафільмоване з вантажного судна, яке стало поряд з мостом на якір через тривогу.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Під час тривог окупанти перекривають прохід під мостом, автомобільний та залізничний рух ним.

У кількох місцях на мосту видно густий білий дим. Ймовірно, таким чином російські окупанти намагаються спантеличити систему точного наведення ракет або безпілотників-камікадзе Збройних Сил України.

Якоїсь миті пролунав "хлопок", і автор відео сказав, що "ППО не спить". Візуального підтвердження роботи такої системи не видно.

Читайте також: WP: За атаками на Кримський міст та Кремль стоять українські спецслужби, підготовлені ЦРУ

Чи розвивається атака на об'єкти в Криму, чи загарбники роблять це під час навчань — невідомо.

На 11:25 тривогу все ще не скасовано, вона триває вже півтори години.

ДОДАТКОВО о 11:56. Відбій тривоги у Криму.

Керченський міст був двічі пошкоджений: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною. Декілька секцій автодороги впали у воду. Друга атака була 17 липня 2023 року.

Експерт вважає, що для "перелому" потрібні сотні ATACMS, тому що міст обвалять лише масовані удари.

Читайте також: СБУ показала LIGA.net ексклюзивні кадри дронів, які атакували Керченський міст

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.