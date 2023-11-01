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Кримський міст у диму, очевидець каже про "роботу ППО" – відео видео

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 10:56
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У тимчасово окупованому Криму вдруге за день сирена, у Севастопольській бухті та на Керченському мосту поставлено димові завіси як захід проти повітряних атак. Російські пабліки виклали відео, зафільмоване з вантажного судна, яке стало поряд з мостом на якір через тривогу.

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Під час тривог окупанти перекривають прохід під мостом, автомобільний та залізничний рух ним.

У кількох місцях на мосту видно густий білий дим. Ймовірно, таким чином російські окупанти намагаються спантеличити систему точного наведення ракет або безпілотників-камікадзе Збройних Сил України.

Якоїсь миті пролунав "хлопок", і автор відео сказав, що "ППО не спить". Візуального підтвердження роботи такої системи не видно.

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Чи розвивається атака на об'єкти в Криму, чи загарбники роблять це під час навчань — невідомо.

На 11:25 тривогу все ще не скасовано, вона триває вже півтори години.

ДОДАТКОВО о 11:56. Відбій тривоги у Криму.

  • Керченський міст був двічі пошкоджений: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною. Декілька секцій автодороги впали у воду. Друга атака була 17 липня 2023 року.
  • Експерт вважає, що для "перелому" потрібні сотні ATACMS, тому що міст обвалять лише масовані удари.

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Євген Пилипенко
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