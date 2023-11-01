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Во временно оккупированном Крыму второй раз за день сирена, в Севастопольской бухте и на Керченском мосту поставлена дымовая завеса как мера против воздушных атак. Российские паблики выложили видео, снятое с грузового судна, которое стало рядом на якорь рядом с мостом из-за тревоги.

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Во время тревог оккупанты перекрывают проход под мостом, автомобильное и железнодорожное движение по нему.

В нескольких местах на мосту видно густой белый дым. Вероятно, таким образом российские оккупанты пытаются сбить с толку системы точного наведения ракет или беспилотников-камикадзе Вооруженных Сил Украины.

В какой-то момент прозвучал "хлопок", и автор видео сказал, что "ПВО не спит". Визуального подтверждения работы такой системы не видно.

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Развивается ли атака на объекты в Крыму, или захватчики делают это в ходе учений, неизвестно.

На 11:25 тревога все еще не отменена, она длится уже полтора часа.

Керченский мост был дважды поврежден: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части. Несколько секций автодороги упали в воду. Вторая атака была 17 июля 2023-го.

Эксперт считает, что для "перелома" нужны сотни ATACMS, потому что мост обрушат только массированные удары.

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