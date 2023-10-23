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WP: За атаками на Крымский мост и Кремль стоят украинские спецслужбы, подготовленные ЦРУ

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2023, 17:05
WP: За атаками на Крымский мост и Кремль стоят украинские спецслужбы, подготовленные ЦРУ - Фото
Крымский мост (Фото: Maxar Technologies)

За атаками на Кремль и незаконно построенный россиянами Крымский мост стоят украинские спецслужбы, подготовленные Центральным разведуправлением США. Некоторые уведомленные об операции на Крымском мосту официальные лица США сначала выражали "обеспокоенность", но в последствии, вероятно, "опасения рассеялись". Об этом говорится в статье американской газеты The Washington Post.

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Журналисты на условиях анонимности пообщались с более чем двумя десятками нынешних и бывших сотрудников разведки и Службы безопасности Украины, спецслужб США и западных стран.

В статье сказано, что для СБУ "ни одна цель не была более приоритетной, чем Керченский мост". За последний год СБУ дважды атаковала этот объект, включая взрыв в октябре 2022 года.

По словам собеседников журналистов, официальные лица США, которые были уведомлены заранее об атаке, выразили обеспокоенность, опасаясь эскалации со стороны России. 

"Эти опасения, по-видимому, рассеялись к тому времени, когда девять месяцев спустя СБУ нанесла второй удар по мосту с использованием военно-морских дронов, разработанных в рамках сверхсекретной операции с участием ЦРУ и других западных спецслужб", – сказано в публикации.

Также в статье сообщили, что Главное управление разведки использовало собственный парк беспилотников для проведения "десятков атак" на российскую территорию, в том числе ударов, прорвавших российскую противовоздушную оборону и поразивших здания в Москве. Среди них была операция в мае 2023 года, в ходе которой на короткое время загорелась часть крыши Кремля.

По словам официальных лиц, в этих ударах участвовали как беспилотники дальнего действия, запущенные из Украины, так и группы оперативников и партизан, работающих на территории РФ. 

Двигатели для некоторых дронов были приобретены у китайских поставщиков за счет частного финансирования, происхождение которого невозможно отследить из украинских источников, сказал журналистам чиновник, заявивший, что он участвовал в сделках.

По словам нынешних и бывших украинских и американских чиновников, в миссиях вроде атаки на Кремль и Крымский мост участвовали "элитные группы" украинских оперативников из управлений, которые были сформированы, обучены и оснащены в тесном сотрудничестве с ЦРУ.

По словам чиновников, с 2015 года ЦРУ потратило "десятки миллионов долларов" на то, чтобы превратить службы Украины, созданные в советское временя, в "мощных союзников в борьбе с Москвой". 

В статье сказано, что ЦРУ предоставило украинцам передовые системы наблюдения, обучило новобранцев, построило новые штаб-квартиры для подразделений украинской военной разведки и обменивалось разведданными "в масштабах, которые были немыслимы" до оккупации Россией Крыма и начала российско-украинской войны в 2014 году.

По словам чиновников, с которыми общались журналисты, ЦРУ сохраняет "значительное присутствие" в Киеве.

ЦРУ отказало WP в комментариях.

СБУ в комментарии LIGA.net заявила, что все детали резонансных спецопераций спецслужба сможет обсудить после войны. Также в СБУ заявили, что не комментируют информацию, полученную СМИ от источников.

"В то же время, как отмечал ранее неоднократно глава СБУ Василий Малюк, СБУ и дальше будет прилагать максимум усилий, чтобы выгнать оккупантов с украинской земли и завершить войну нашей победой", – добавили в СБУ.

  • Крымский мост был дважды поврежден с начала его строительства: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по железнодорожной части моста. Тогда несколько секций автодороги упали в воду. 8 июля 2023-го МО признало, что это сделала Украина. Вторая атака была 17 июля 2023-го. Источники LIGA.net в СБУ сообщили, что атака на мост – спецоперация СБУ и ВМС.
  • 3 мая 2023 года у Путина заявили, что два беспилотника атаковали резиденцию диктатора в Кремле, горела крыша Сенатского дворца. Зеленский ответил на обвинения: сказал, что Украина не атаковала Путина или Москву, а с диктатором разберется трибунал. В Белом доме сообщили, что не могут подтвердить, кто именно совершил атаку на Кремль, и сказали, что не поощряют удары Украины внутри РФ. В ГУР тогда опровергли, что Украина ударила по Кремлю: заявили, что нет нужды.

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Оксана Житнюк
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