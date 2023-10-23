WP: За атаками на Кримський міст і Кремль стоять українські спецслужби, підготовлені ЦРУ

За атаками на Кремль та незаконно збудований росіянами Кримський міст стоять українські спецслужби, підготовлені Центральним розвідуправлінням США. Деякі заздалегідь повідомлені про операцію на Кримському мосту офіційні особи США спочатку висловлювали "занепокоєння", але згодом, ймовірно, "побоювання розсіялися". Про це йдеться у статті американської газети The Washington Post.

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Журналісти на умовах анонімності поспілкувалися з більш як двома десятками нинішніх та колишніх співробітників розвідки та Служби безпеки України, спецслужб США та західних країн.

У статті сказано, що для СБУ "жодна ціль не була пріоритетнішою, ніж Керченський міст". За останній рік СБУ двічі атакувала цей об'єкт, включно з вибухом у жовтні 2022 року.

За словами співрозмовників журналістів, офіційні особи США, які були повідомлені заздалегідь про атаку, висловили стурбованість, побоюючись ескалації з боку Росії.

"Ці побоювання, вірогідно, розсіялися до того часу, коли через дев'ять місяців СБУ завдала другого удару по мосту з використанням військово-морських дронів, розроблених у рамках надсекретної операції за участю ЦРУ та інших західних спецслужб", – йдеться в публікації.

Також у статті повідомили, що Головне управління розвідки використало власний парк безпілотників для проведення "десятків атак" на російську територію, зокрема ударів, що прорвали російську протиповітряну оборону та вразили будівлі у Москві. Серед них була операція у травні 2023 року, під час якої на короткий час спалахнула частина даху Кремля.

За словами офіційних осіб, у цих ударах брали участь як безпілотники дальньої дії, запущені з України, так і групи оперативників та партизанів, які працюють на території РФ.

Двигуни для деяких дронів були придбані у китайських постачальників завдяки приватному фінансуванню, походження якого неможливо відстежити з українських джерел, сказав чиновник, який заявив, що брав участь в угодах.

За словами нинішніх та колишніх українських і американських чиновників, у місіях на кшталт атаки на Кремль та Кримський міст брали участь "елітні групи" українських оперативників з управлінь, які були сформовані, навчені та оснащені у тісній співпраці з ЦРУ.

За словами чиновників, з 2015 року ЦРУ витратило "десятки мільйонів доларів" на те, щоб перетворити служби України, створені за радянських часів, у "потужних союзників у боротьбі з Москвою".

У статті сказано, що ЦРУ надало українцям передові системи спостереження, навчило новобранців, побудувало нові штаб-квартири для підрозділів української військової розвідки та обмінювалося розвідданими "у масштабах, які були немислимі" до окупації Росією Криму та початку російсько-української війни у 2014 році.

За словами чиновників, з якими спілкувалися журналісти, ЦРУ зберігає "значну присутність" у Києві.

ЦРУ відмовило WP у коментарях.

СБУ у коментарі LIGA.net заявила, що всі деталі резонансних спецоперацій спецслужба зможе обговорити після війни. Також у СБУ заявили, що не коментують інформацію, одержану ЗМІ від джерел.

"Водночас, як зазначав раніше неодноразово глава СБУ Василь Малюк, СБУ й надалі докладатиме максимум зусиль, щоб вигнати окупантів з української землі та завершити війну нашою перемогою", – додали в СБУ.

Кримський міст був двічі пошкоджений з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Тоді кілька секцій автошляху впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало, що це зробила Україна. Друга атака була 17 липня 2023 року. Джерела LIGA.net в СБУ повідомили, що атака на міст – спецоперація СБУ та ВМС.

в СБУ повідомили, що атака на міст – спецоперація СБУ та ВМС. 3 травня 2023 року у Путіна заявили, що два безпілотники атакували резиденцію диктатора в Кремлі, горів дах Сенатського палацу. Зеленський відповів на звинувачення: сказав, що Україна не атакувала Путіна чи Москву, а з диктатором розбереться трибунал. У Білому домі повідомили, що не можуть підтвердити, хто саме вчинив атаку на Кремль, і сказали, що не заохочують удари України всередині РФ. У ГУР тоді спростували, що Україна вдарила по Кремлю: заявили, що немає потреби.

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