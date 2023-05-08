У Буданова опровергли, что Украина ударила по Кремлю: Нет нужды, не покушение на Путина

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что Украина не причастна к недавнему взрыву над Кремлем. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в интервью РБК-Украина.

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По его словам, есть четкая позиция украинского государства — Киев не имеет отношения к инциденту над Кремлем, так как в этом нет нужды.

"Мероприятия украинских Сил обороны направлены на деоккупацию, освобождение украинских территорий и на обезвреживание военных объектов противника", — сказал Юсов.

Он отметил, что тратить серьезное время, усилия и ресурсы на такую информационно-пропагандистскую акцию было бы странно.

"Точно это событие нельзя трактовать как покушение на Путина, как подала российская пропаганда очень быстро и очень оперативно. Это могли быть разные сценарии — от активности местных сил сопротивления до разборок между "башнями" Кремля", — заявил представитель ГУР.

Разведчик подчеркнул, что взрыв необходимо трактовать как внутреннее противостояние в России, которое работает на делегитимацию режима диктатора Владимира Путина и показывает, что он не контролирует ситуацию.

СПРАВКА. Взрыв дрона над Кремлем произошел 3 мая 2023 года. В тот же день . Взрыв дрона над Кремлем произошел 3 мая 2023 года. В тот же день Россия убила 23 херсонца и ранила еще 48 , подвергая массированным обстрелам город и область. Однако в Министерстве иностранных дел Катара во время призывов "к диалогу" отметили лишь инцидент в Москве, но полностью проигнорировали гибель гражданских в Херсоне в результате атак РФ.

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Дмитро Гриниченко

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