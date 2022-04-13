Личный охранник Виктора Медведчука рассказал, как ФСБ РФ пыталась нелегально переправить пророссийского политика в Москву. Видео опубликовала пресс-служба СБУ.

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В своих показаниях охранник Медведчука рассказал, что тот прятался в частном доме в Киеве со своим поваром и охраной. При этом по легенде этот дом якобы арендовала семья из Италии.

Охранник рассказал об услышанных им телефонных разговорах Медведчука с его супругой Оксаной Марченко. По телефону Медведчук якобы говорил ей, что "ФСБ все сделают, они помогут". Также в разговоре охранник слышал о подготовке к побегу Медведчука.

21 февраля 2022 года, за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину, сообщалось о вывозе имущества из особняка Медведчука. Несколькими днями ранее СМИ сообщали о выезде супруги Медведчука Оксаны Марченко в Беларусь. Сейчас она просит освободить Медведчука и записала видеообращение к Зеленскому и Эрдогану.

27 февраля МВД подтвердило, что Медведчук скрылся из-под домашнего ареста.

12 апреля Зеленский сообщил, что спецоперация СБУ прошла успешно – Медведчук задержан.

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Оксана Житнюк

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