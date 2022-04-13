UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"ФСБ все сделают, они помогут". Охранник рассказал о попытке побега Медведчука – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 20:49
Скриншот из видео СБУ
Новое видеообращение Зеленского: Начинаем глобальную кампанию по распространению смелости
Новое видеообращение Зеленского: Начинаем глобальную кампанию по распространению смелости
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили новую "Чернобаевку": сводка от Арестовича
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили новую "Чернобаевку": сводка от Арестовича

Личный охранник Виктора Медведчука рассказал, как ФСБ РФ пыталась нелегально переправить пророссийского политика в Москву. Видео опубликовала пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В своих показаниях охранник Медведчука рассказал, что тот прятался в частном доме в Киеве со своим поваром и охраной. При этом по легенде этот дом якобы арендовала семья из Италии.

Охранник рассказал об услышанных им телефонных разговорах Медведчука с его супругой Оксаной Марченко. По телефону Медведчук якобы говорил ей, что "ФСБ все сделают, они помогут". Также в разговоре охранник слышал о подготовке к побегу Медведчука.

  • 21 февраля 2022 года, за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину, сообщалось о вывозе имущества из особняка Медведчука. Несколькими днями ранее СМИ сообщали о выезде супруги Медведчука Оксаны Марченко в Беларусь. Сейчас она просит освободить Медведчука и записала видеообращение к Зеленскому и Эрдогану.
  • 27 февраля МВД подтвердило, что Медведчук скрылся из-под домашнего ареста.
  • 12 апреля Зеленский сообщил, что спецоперация СБУ прошла успешно – Медведчук задержан.

Читайте также: Сначала в Приднестровье, потом – в Москву. Глава СБУ озвучил план ФСБ по вывозу Медведчука

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу спецоперация охранник виктор медведчук
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 