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У экс-нардепа нашли меч гуннов, другие артефакты. Их могли похитить из музея – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 12:59
Видео: ДБР
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Государственное бюро расследований обнаружило у подозреваемого в коллаборационизме экс-нардепа Валерия Горбатова очередную коллекцию древних украинских артефактов. Об этом сообщили в пресс-службах ГБР и Офиса генпрокурора.

В частности, у Горбатова изъяли гуннский меч, декорированный золотом и альмандинами.
Фото: ДБР
"По стилистике он напоминает известную гуннскую диадему из Мелитопольского музея, которая была похищена российскими оккупантами", – пишут в ДБР.
Фото: ДБР
Кроме того, во время обысков у экс-нардепа нашли золотую византийскую икону XI-XII в., украшения, шлемы, иконы, холодное оружие XIV–XIX в., Первой и Второй мировых войн, мечи эпохи Великого переселения народов и т.д.
Фото: ДБР
Находки переданы в Национальный музей истории Украины.
Фото: ДБР
Продолжается досудебное расследование. Горбатов может сесть в тюрьму до 10 лет по трем статьям.
Фото: ДБР
СПРАВКА. 24 июня 2022 года ГБР заявило, что Горбатов подозревается в сотрудничестве с российскими оккупантами и присвоении объектов культурного наследия. Тогда во время обысков у него нашли "целый музей": более 6000 единиц исторических и культурных ценностей, которые экс-нардеп якобы украл из музеев временно оккупированного Крыма. 12 сентября того же года украинский суд арестовал имущество Горбатова на полуострове. По данным следствия, он занимался бизнесом в Крыму и Донецкой области, платя налоги оккупантам.
Мілана Головань
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коллаборантвойнамузейартефактВалерий Горбатов
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