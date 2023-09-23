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Генерал-майора обвиняли в вождении в опьянении: выиграл суды, решения засекречены – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2023, 21:45
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14 ноября 2022 начальника Одесского регионального управления Государственной пограничной службы генерал-майора Сергея Мула во время комендантского часа остановили патрульные полицейские. Согласно протоколу правоохранителей, Мул имел признаки алкогольного опьянения, также он управлял незарегистрированным автомобилем. Несмотря на это, должностное лицо победило в судах по обоим обвинениям, говорится в расследовании Украинской правды.

Остановка автомобиля Мула снята на бодикамеры полицейских.

Инцидент произошел почти в 2 часа ночи в Одессе, во время комендантского часа.

Согласно протоколу, составленному патрульным, Мул находился за рулем с признаками алкогольного опьянения: запах алкоголя, нарушение речи.

Кроме этого, Мул управлял не зарегистрированным автомобилем, говорится в документе.

Как выяснило УП, Мул победил в первой инстанции по номерному знаку прикрытия автомобиля, но патрульная полиция выиграла в апелляции.

Однако чиновник обратился в суд по поводу пересмотра судебного решения по "нововыявленным обстоятельствам" – и выиграл.

Неизвестно, какие именно это "нововыявленные обстоятельства", поскольку тексты этих двух постановлений суда скрыты в реестре судебных решений.

Чиновник также предоставил суду заключение результатов медицинского осмотра, якобы составленного в 5:00 в тот же день, что и произошла остановка машины.

По этому документу, Мул не находился в состоянии алкогольного опьянения.

В то же время чиновник отказался пройти проверку на алкоголь на месте остановки автомобиля.

  • Около полуночи 26 мая в Киеве судья Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосте. Госбюро расследований сообщило, что тот пытался исказить биологические образцы, чтобы скрыть опьянение.

Читайте мнение: Конфискация авто за управление в состоянии опьянения на нужды ВСУ

Артём Джерипа
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