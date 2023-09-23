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Генерал-майора звинувачували у водінні напідпитку: виграв суди, рішення засекречені – відео видео

Этот материал также доступен на русском
23.09.2023, 21:45
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14 листопада 2022 року начальника Одеського регіонального управління Державної прикордонної служби генерал-майора Сергія Мула під час комендантської години зупинили патрульні поліціянти. Відповідно до протоколу правоохоронців, Мул мав ознаки алкогольного сп'яніння, також він керував незареєстрованою автівкою. Попри це, посадовець переміг у судах по обох звинуваченнях, йдеться у розслідуванні Української правди.

Зупинка автівки Мула зафільмована на бодікамери поліціянтів.

Інцидент стався майже о 2-й годині ночі в Одесі, під час комендантської години.

Відповідно до протоколу, складеного патрульним, Мул перебував за кермом з ознаками алкогольного сп'яніння: запах алкоголю, порушення мови.

Окрім цього, Мул керував автомобілем, який був не зареєстрований, йдеться у документі.

Як з'ясувало УП, Мул переміг у першій інстанції щодо номерного знаку прикриття автівки, але патрульна поліція виграла в апеляції.

Проте посадовець звернувся до суду щодо перегляду судового рішення за "нововиявленими обставинами" – і виграв.

Невідомо, які саме це "нововиявлені обставини", оскільки тексти цих двох ухвал суду приховані в реєстрі судових рішень.

Чиновник також надав суду висновок результатів медичного огляду, який нібито було складено о 5:00 у той же день, що й відбулась зупинка машини.

За цим документом, Мул не перебував у стані алкогольного сп'яніння. 

Водночас посадовець відмовився пройти перевірку на алкоголь на місці зупинки автівки.

  • Близько опівночі 26 травня у Києві суддя Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпосту. Держбюро розслідувань повідомило, що той намагався спотворити біологічні зразки, аби приховати сп'яніння.

Читайте думку: Конфіскація авто за керування у стані спʼяніння на потреби ЗСУ

Артем Джеріпа
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ДПСУгенерал-майоралкогольпатрульна поліція
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