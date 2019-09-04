Гибридная война с РФ. Дипломат США предупредил Европу: видео

Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что Россия пытается применить в странах Европы испытанную на Украине тактику гибридной войны. Об этом он рассказал во время встречи со студентами Дипломатической академии при МИД Украины.

Тейлор считает, что РФ с помощью дезинформации, кибератак и других методов гибридной войны пытается дестабилизровать ситуацию на континенте.

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"То, что россияне испытали в Украине, они пытаются перенести на Европу и США. Один историк Йельского университета отметил, что если мы не остановим Кремль, то мы на пути к несвободе. И этот путь к несвободе пролегает через Украину, Восточную Европу, Западную Европу и до американского континента", - заявил дипломат.

Он также заверил, что США будет поддерживать Украину, поскольку находится в "самом эпицентре битвы" и непременно должна победить.

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