Гончарук призвал сообщать о работающих игорных заведениях: видео

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По словам премьера, игорные заведения должны полностью исчезнуть в Украине до конца 2019 года

Премьер-министр Алексей Гончарук просит украинцев сообщать об игорных заведениях, которые не прекратили свою работу. Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Если вы знаете о существовании зала игрового автомата, который спрятался, который не заметили правоохранители специально или случайно, сообщайте об этом нам", - сказал Гончарук.

Он попросил оставлять сообщения в соцсетях правительства, а также обращаться в госорганы и полицию.

По словам Гончарука, игорные заведения должны полностью исчезнуть в Украине до конца 2019 года.

При этом премьер сообщил, что, по его данным, в Украине работали больше 8000 игорных заведений.

Вчера начальник управления Департамента стратегических расследований Нацполиции Александр Околит заявил, что в Украине всего насчитывалось около 5300 незаконных игорных заведений. Именно такое количество точек, согласно отчету полиции, она закрыла за два дня.

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Теги: кабмин, казино, алексей гончарук, огорные заведения
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