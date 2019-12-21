Игорный бизнес держат те, кто должен с ним бороться - Рябошапка

Причастность правоохранителей к беспрепятственной деятельности игорных заведений недопустима. Об этом заявил на совещании с руководителями региональных прокуратур генпрокурор Руслан Рябошапка, пишет пресс-служба ведомства.
Как выразился глава ГПУ, сейчас в стране сложилась ситуация, "когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать игорному бизнесу, его возглавляют".
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"Это недопустимо, и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной", - уверяет Рябошапка.
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