Игорный бизнес держат те, кто должен с ним бороться - Рябошапка

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Причастность правоохранителей к беспрепятственной деятельности игорных заведений недопустима. Об этом заявил на совещании с руководителями региональных прокуратур генпрокурор Руслан Рябошапка, пишет пресс-служба ведомства.

Как выразился глава ГПУ, сейчас в стране сложилась ситуация, "когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать игорному бизнесу, его возглавляют".

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"Это недопустимо, и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной", - уверяет Рябошапка.

20 декабря 2019-го глава МВД Аваков заявил, что до 16:00 должны прекратить работу все игорные заведения страны.

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