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"Гордость, гордость и еще раз гордость". Зеленский поздравил ВСУ с 30-летием: видео видео

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06.12.2021, 19:59
Снимок экрана 2021-12-06 в 19.53.40
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Президент Владимир Зеленский поздравил Вооруженные силы Украины с 30-летием создания во время торжественных мероприятий, которые прошли в Харькове, на площади Свободы. Трансляцию вел Офис президента в YouTube.

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Свое выступление Зеленский начал с минуты молчания в память о погибших военных, которые отдали свои жизни за суверенитет Украины.

Он напомнил, что закон о ВСУ был принят 5 декабря 1991 года. "Однако традиции нашего войска и защиты родной земли насчитывают тысячелетия нашей славной истории", – сказал Зеленский.

"Свобода для нас — наивысшая ценность, которая не имеет ограничений. Это символ нашей страны, всей Украины, которую защитили от агрессии России в 2014 году и продолжают защищать сегодня наши военные", – сказал президент.

Он отметил, что по отношению ко всем родам войск ВСУ украинцы чувствуют "гордость, гордость и еще раз гордость".

Президент также вспомнил трагедию, случившуюся год назад, когда возле Чугуево упал самолет Ан-26 с 26-ю курсантами и военными Харьковского университета воздушных сил. Их память также почтили минутой молчания. На мероприятии присутствовал единственный выживший тогда курсант — Вячеслав Золочевский.

"Гордость, гордость и еще раз гордость". Зеленский поздравил ВСУ с 30-летием: видео

Зеленский сказал, что университету будут поставлены три военно-транспортных самолета Ан-178.

"Мы гордимся всеми, кто освобождал Мариуполь, Славянск, Краматорск, всеми, кто принес мир в Авдеевку, Бахмут и Счастье, всеми, кто обязательно принесет мир в Донецк, Луганск и Крым. И искренне поздравляем наших защитников и защитниц. Мы безгранично благодарим всех вас, наши бойцы", – сказал Зеленский.

После этого военным частям торжественно вручили новые образцы военной техники и вооружения, а также государственные награды.

Ранее сегодня Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии в зоне проведения операции объединенных сил. Там глава государства пообщался с военнослужащими и вручил ценные подарки и государственные награды.

"Гордость, гордость и еще раз гордость". Зеленский поздравил ВСУ с 30-летием: видео

"Убежден, что с такими людьми, как вы, мы обязательно победим", – подчеркнул президент.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский ВСУ армия
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