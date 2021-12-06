Американские военные записали ролик с поздравлением Вооруженных Сил Украины с их профессиональным праздником. Видео c обращением полковника ВВС США Бриттани Стюарт размещено в Facebook посольства США в Киеве.
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"От имени посольства США и тысяч американских военнослужащих, которые проходили и проходят обучение вместе с украинскими солдатами и офицерами, – поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины! Мы благодарим всех, кто служил и служит ради защиты Украины: ваше самопожертвование и храбрость стали примером для всех", – говорит старшая представительница Минобороны США.
Атташе по вопросам обороны подчеркнула: Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
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"Сегодня мы чтим тех, кто погиб или получил ранения, и мы приветствуем тех, кто продолжает защищать Украину. У Украины нет лучшего партнера, чем Соединенные Штаты. Слава Украины! Героям слава!", – сказала она, а военные на фоне отозвались.
- Украинская разведка считает, что Россия может атаковать в конце января и призывает США прямо сейчас увеличить военную помощь Украине.
- 7 декабря 2021 года президент США Байден заявит российскому лидеру Путину, что Штаты будут защищать Украину. Хозяин Белого дома заявил накануне, что ему "никто не будет диктовать никакие красные линии" по Украине.
- Если Россия все же атакует Украину, глава Госдепартамента США обещает Москве "вещи, от которых мы воздерживались в прошлом". Кроме того, в Пентагоне предостерегли, что вторжение России в Украину затронет важные интересы США и НАТО.
- По данным онлайн-опроса, большинство поляков выступили за военную поддержку Украины, если Россия ее атакует.
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