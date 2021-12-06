Американские военные записали ролик с поздравлением Вооруженных Сил Украины с их профессиональным праздником. Видео c обращением полковника ВВС США Бриттани Стюарт размещено в Facebook посольства США в Киеве.

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"От имени посольства США и тысяч американских военнослужащих, которые проходили и проходят обучение вместе с украинскими солдатами и офицерами, – поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины! Мы благодарим всех, кто служил и служит ради защиты Украины: ваше самопожертвование и храбрость стали примером для всех", – говорит старшая представительница Минобороны США.

Атташе по вопросам обороны подчеркнула: Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

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"Сегодня мы чтим тех, кто погиб или получил ранения, и мы приветствуем тех, кто продолжает защищать Украину. У Украины нет лучшего партнера, чем Соединенные Штаты. Слава Украины! Героям слава!", – сказала она, а военные на фоне отозвались.

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Евгений Пилипенко

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