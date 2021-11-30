Россия заплатит высокую цену за любую форму агрессии против Украины – глава МИД Германии

Россия "заплатит высокую цену", если расширит военную агрессию против Украины. Об этом перед отлетом на встречу глав МИД стран НАТО предупредил Москву Хайко Маас, и.о. министра иностранных дел Германии.

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Он подчеркнул: военные маневры России у границ Украины "вызывают у нас серьезную озабоченность", а растущее число нарушений режима прекращения огня на Донбассе и препятствование со стороны боевиков наблюдателям ОБСЕ "не улучшают ситуацию, а наоборот".

"Мы вместе направим недвусмысленный сигнал правительству России: НАТО неуклонно поддерживает Украину, а ее независимость, территориальная целостность и суверенитет не подлежат обсуждению. России придется заплатить высокую цену за любую форму агрессии", – заявил и.о. главы МИД ФРГ.

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Руководитель немецкой дипломатии сообщил, что на сегодняшней встрече в Риге и на предстоящей встрече Совета министров ОБСЕ в Стокгольме ситуация в Украине и вокруг нее "будет самой важной темой" переговоров и дискуссий.

Он добавил, что пора сделать шаги по деэскалации в конфликте "Россия vs Украина", что возможно лишь через диалог.

"Я не устаю подчеркивать, что дверь в такие переговоры остается открытой для России", – резюмировал Маас.

Вчера, 29 ноября, посол ФРГ в Украине заявила, что РФ понесет огромные потери при нападении, так как ВСУ стали сильнее за семь лет.

Также вчера турецкий президент Эрдоган предложил быть посредником между Украиной и Россией.

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Евгений Пилипенко

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