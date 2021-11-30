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Россия заплатит высокую цену за любую форму агрессии против Украины – глава МИД Германии

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2021, 13:46
Россия заплатит высокую цену за любую форму агрессии против Украины – глава МИД Германии - Фото
Хайко Маас (фото - ЕРА)

Россия "заплатит высокую цену", если расширит военную агрессию против Украины. Об этом перед отлетом на встречу глав МИД стран НАТО предупредил Москву Хайко Маас, и.о. министра иностранных дел Германии.

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Он подчеркнул: военные маневры России у границ Украины "вызывают у нас серьезную озабоченность", а растущее число нарушений режима прекращения огня на Донбассе и препятствование со стороны боевиков наблюдателям ОБСЕ "не улучшают ситуацию, а наоборот".

"Мы вместе направим недвусмысленный сигнал правительству России: НАТО неуклонно поддерживает Украину, а ее независимость, территориальная целостность и суверенитет не подлежат обсуждению. России придется заплатить высокую цену за любую форму агрессии", – заявил и.о. главы МИД ФРГ.

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Руководитель немецкой дипломатии сообщил, что на сегодняшней встрече в Риге и на предстоящей встрече Совета министров ОБСЕ в Стокгольме ситуация в Украине и вокруг нее "будет самой важной темой" переговоров и дискуссий.

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ и коллаборационистов в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом. В 2021-м РФ весной и затем осенью накопила войска на границах Украины: возможно новое вторжение.

Он добавил, что пора сделать шаги по деэскалации в конфликте "Россия vs Украина", что возможно лишь через диалог.

"Я не устаю подчеркивать, что дверь в такие переговоры остается открытой для России", – резюмировал Маас.

Скрин поста МИД ФРГ

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Евгений Пилипенко
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