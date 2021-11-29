РФ понесет огромные потери при нападении, ВСУ стали сильнее за семь лет – посол Германии

Россия понесет огромные потери, если решит снова широкомасштабно напасть на Украину, ведь украинская армия стала намного сильнее за семь лет войны. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Она отметила, что была в Украине в 2014-м, помнит ту ситуацию, а потому немного спокойнее других дипломатов. По ее словам, весной этого года были опасения, что РФ может усилить агрессию, но этого не произошло.

"Есть ли у России такие намерения, я тоже не могу вам сказать. Но украинские войска сегодня гораздо сильнее, чем в 2014 году. Россия понесла бы огромные потери", – сказала Фельдгузен.

По мнению Фельдгузен, Россия хочет, чтобы европейцы и украинцы тратили энергию, постоянно думали о РФ и о том, случится ли что-то. В то же время она считает, что новые военные действия России сейчас не были бы сюрпризом, в отличие от 2014 года.

По ее словам, сейчас Украина и партнеры думают, как можно избежать агрессии РФ, поскольку никто не хочет широкомасштабной войны.

"Хорошим результатом была бы координация между партнерами, чтобы четко сказать России, что будет, если снова будет война", – сказала Фельдгузен.

На вопрос, какими могут быть последствия для РФ в случае нового витка агрессии, она ответила: "Вы знаете все эти возможности, мы уже семь лет об этом говорим. Особенно в финансовой сфере есть еще шаги, которые можно предпринять".

22 ноября CNN сообщил, что США думают над предоставлением Украине дополнительной военной помощи и отправкой военных советников. Однако в Белом доме и Пентагоне пока не могут этого анонсировать.

23 ноября The Globe amd Mail сообщил, что Канада раздумывает над увеличением помощи Украине. Эта помощь может включать расширение учебной военной миссии в Украине, переброску в район Черного моря корабля или передислокацию истребителей.

Читайте также: Войска РФ у границ. У Байдена думают: сдерживать или умиротворять Россию – WSJ

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.