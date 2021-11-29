UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ понесет огромные потери при нападении, ВСУ стали сильнее за семь лет – посол Германии

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2021, 15:12
РФ понесет огромные потери при нападении, ВСУ стали сильнее за семь лет – посол Германии - Фото
Владимир Зеленский и Анка Фельдгузен (Посольство Германии в Киеве, Facebook)

Россия понесет огромные потери, если решит снова широкомасштабно напасть на Украину, ведь украинская армия стала намного сильнее за семь лет войны. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Она отметила, что была в Украине в 2014-м, помнит ту ситуацию, а потому немного спокойнее других дипломатов. По ее словам, весной этого года были опасения, что РФ может усилить агрессию, но этого не произошло.

"Есть ли у России такие намерения, я тоже не могу вам сказать. Но украинские войска сегодня гораздо сильнее, чем в 2014 году. Россия понесла бы огромные потери", – сказала Фельдгузен.

По мнению Фельдгузен, Россия хочет, чтобы европейцы и украинцы тратили энергию, постоянно думали о РФ и о том, случится ли что-то. В то же время она считает, что новые военные действия России сейчас не были бы сюрпризом, в отличие от 2014 года.

По ее словам, сейчас Украина и партнеры думают, как можно избежать агрессии РФ, поскольку никто не хочет широкомасштабной войны.

"Хорошим результатом была бы координация между партнерами, чтобы четко сказать России, что будет, если снова будет война", – сказала Фельдгузен.

На вопрос, какими могут быть последствия для РФ в случае нового витка агрессии, она ответила: "Вы знаете все эти возможности, мы уже семь лет об этом говорим. Особенно в финансовой сфере есть еще шаги, которые можно предпринять".

Читайте также: Войска РФ у границ. У Байдена думают: сдерживать или умиротворять Россию – WSJ

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ война нападение вторжение Анка Фельдгузен посол Германии войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 