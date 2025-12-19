Украинские военные показали видео из города Лиман на севере Донецкой области, окутанного оптоволоконными проводами от российских беспилотников. Данную запись, снятую бойцами разведывательной роты, опубликовала 63 отдельная механизированная бригада, входящая в Третий армейский корпус.

Военные отметили, что эти кадры наглядно показывают, как война меняется: "Теперь интенсивность боевых действий можно определить не столько по разрушенным зданиям, сколько по количеству оптоволокна".

Защитники отмечают, что Лиман держится, однако постепенно покрывается этой "паутиной" из проводов.

"Ежедневно здесь пролетают сотни вражеских и наших "птичек" - и каждая оставляет свой след", - подытоживают в бригаде.

По данным украинского аналитического проекта Deepstate, расстояние от Лимана до линии фронта составляет около 1,8 километра по прямой. Исследователи фиксируют часть окраины города в серой зоне. Это означает, что на этой территории ведутся активные боевые действия, и неизвестно, кто точно ее контролирует.

Лиман расположен к северо-востоку от Славянска и Краматорска:

Лиман - белая отметка, обведенная красным (Карта: Deepstate)