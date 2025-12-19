Українські військові показали відео з міста Лиман на півночі Донецької області, оповитого оптоволоконними дротами від російських безпілотників. Цей запис, зафільмований бійцями розвідувальної роти, опублікувала 63 окрема механізована бригада, що входить до Третього армійського корпусу.

Військові зауважили, що ці кадри наочно показують, як війна змінюється: "Тепер інтенсивність бойових дій можна визначити не стільки зруйнованими будівлями, скільки кількістю оптоволокна".

Захисники зауважують, що Лиман тримається, однак поступово вкривається цією "павутиною" з дротів.

"Щодня тут пролітають сотні ворожих і наших "пташок" – і кожна залишає свій слід", – підсумовують у бригаді.

За даними українського аналітичного проєкту Deepstate, відстань від Лиману до лінії фронту становить близько 1,8 кілометра по прямій. Дослідники фіксують частину околиці міста у сірій зоні. Це означає, що на цій території ведуться активні бойові дії й невідомо, хто точно її контролює.

Лиман розташовано на північний схід від Слов'янська та Краматорська:

Лиман – біла позначка, обведена червоним (Мапа: Deepstate)