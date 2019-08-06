Дело о госизмене. Жена сообщила свою версию обмена Безъязыкова

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Жена обвиненного в госизмене полковника ВСУ заявила в суде, что СБУ приказала ей не разглашать подробности обмена

Жена полковника ВСУ Ивана Безъязыкова Маргарита, которого освободили из плена пару лет назад и обвинили в госизмене, в суде заявила, что боевики обменяли ее мужа "на двух женщин", а СБУ приказала ей рассказывать о "спецоперации" под руководством пятого президента Петра Порошенко. Об этом сообщает Судебный репортер.

Вчера, 5 августа, Шевченковский суд Киева заслушал показания и начал допрос Безъязыковой.

На допросе она сказала, что в конце 2015 года ее муж позвонил из плена и дал номер боевика по имени Николай, с которым якобы можно было договориться об обмене пленными.

В переговорах участвовали волонтеры и СБУ. По словам Безъязыковой, Николай предложил для обмена двух женщин, причем обеих звали Светланами. Одну якобы содержали во Львовской области, другую в Краматорске.

После освобождения СБУ, по словам жены военного, сказала ей не разглашать подробности обмена и ссылаться на секретную спецоперацию. "Что при участии президента это происходило якобы - сказать это должна была журналистам", - заявила она.

Суд закончит допрос на следующем заседании.

5 июля 2016 года пресс-секретарь пятого президента Святослав Цеголко написал в Twitter, что СБУ доложила Порошенко об освобождении Безъязыкова.

Ни тогда, ни позднее о "спецоперации с участием Порошенко" не говорилось.

13 декабря того же года Безъязыкова задержали по подозрению в сотрудничестве с террористами. По данным СБУ, он ездил в Ростов на встречи с кремлевскими кураторами и после плена оставался на связи с боевиками. Жена Безъязыкова говорила, что муж не виноват. "Да, ему предлагали сотрудничество и пытались вербовать, но он не согласился. Об этом знали все, он рассказал, когда вышел из плена", - утверждала она. 

15 декабря Шевченковский суд арестовал Безъязыкова. СБУ сообщила Безъязыкову о подозрении в госизмене 29 декабря. Через год, 14 декабря 2017 года Шевченковский суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 февраля 2018 года.

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Теги: война, Донбасс, сбу, госизмена, видео, Иван Безъязыков
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