Гражданин России пытался незаконно переправить жителей Одесской области за пределы Украины, сообщила Государственная пограничная служба.

"Недалеко от одного из сел Подольского района пограничники Подольского отряда задержали горе-проводника вместе с клиентами. 49-летний делец пытался незаконно переправить через приднестровский сегмент украинско-молдовской границы двух мужчин призывного возраста", – сообщило ведомство.

По данным оперативников, задержанный водитель – гражданин РФ, имеющий вид на постоянное жительство в Украине.

Мужчина сотрудничал с администратором профильного Telegram-канала и действовал по его указаниям, клиентов искали в одном из мессенджеров и "гарантировали" им беспрепятственный проезд в Молдову, рассказали в ГПСУ.

При этом, отмечает ведомство, организатор заранее просил $9000 на свой криптокошелек, чтобы поездка состоялась.

"По указанию администратора мужчины прибыли в город Одесса, откуда их забрал соорганизатор и на своем авто повез в направлении государственной границы. Однако поездка длилась недолго – всех участников незаконного турне задержали пограничники", – сообщили в ведомстве.

Фото: ГПСУ

Правоохранители изъяли транспортное средство, мобильный телефон и денежные средства, вероятно полученные незаконным способом.

Гражданин РФ получил подозрение в незаконной переправке людей через государственную границу. Максимальное наказание – девять лет тюрьмы с конфискацией имущества. Мужчине избрали меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой – 242 000 грн залога.

Относительно двух пассажиров авто составили протоколы о попытке незаконного пересечения границы. Максимальное наказание – 15 суток административного ареста с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения. Их дела направлены в суд.

О судьбе администратора Telegram-канала ГПСУ не сообщает.

Фото: ГПСУ