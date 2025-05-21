Пограничники исправили данные ВСК: 45 000 – это не те, кому удалось сбежать из Украины

Спикер ГПСУ подчеркнул, что 44 900 человек – это не те, кто незаконно пересек границу, а те, кого задержали при этой попытке

Андрей Демченко (Фото: Media Center Ukraine / Ukrinform)

За время полномасштабной войны количество попыток незаконно пересечь границу существенно увеличилось, однако на заседании Временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных нарушений законодательства во время обороны государства были "не до конца верно" прокоммуницированы данные. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Член ВСК Юлия Яцик по итогам заседания, посвященного незаконному пересечению границы, ссылаясь на данные ГПСУ, написала, что с начала полномасштабной войны якобы 44 900 человек незаконно пересекли границу.

Демченко подчеркнул, что на самом деле это количество – не лица, незаконно пересекшие границу, а лица, задержанные на территории Украины за попытку незаконного пересечения или за нарушение законодательства по пограничным вопросам.

В 44 900 входят лица, задержанные на зеленом участке границы (около 26 000), и лица, остановленные на пограничных территориях – на контрольных постах или блокпостах (еще 19 000).

Демченко подчеркнул, что к этому количеству можно добавить еще 4000 человек, задержанных при попытках незаконного пересечения в пунктах пропуска.

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Он добавил, что за время полномасштабной войны пограничники вместе с другими правоохранительными органами разоблачили около 900 преступных групп, специализировавшихся на незаконной переправке людей через границу.

В среднем стоимость "помощи" в пересечении границы в таких преступных схемах варьируется от $5 000 до $12 000, хотя в отдельных случаях люди платят злоумышленникам и больше, сказал спикер ГПСУ.