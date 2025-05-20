Из Украины незаконно выехали почти 45 000 человек, еще 30 000 задержаны – комиссия Рады

За этот период суды вынесли более 400 реальных приговоров

Юлия Яцык на заседании комиссии (Фото: facebook.com/ulia.acik)

С начала полномасштабной войны из Украины незаконно уехали 44 900 человек. Об этом сообщила член временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных нарушений законодательства при обороне государства Юлия Яцык.

Ссылаясь на данные Госпогранслужбы, она также отметила, что с 2022 года удалось задержать почти 30 000 человек во время попытки незаконного пересечения границы. Правоохранители завели за этот период более 7000 уголовных дел, а суд вынес "чуть больше" 400 реальных приговоров.

По словам Яцык, основными способами незаконно выезда из Украины являются:

→ выезд по поддельным документам о снятии с военного учета, о статусе многодетного отца, справкам военно-врачебной комиссии о непригодности и т.п.;

→ пересечение линии боевого столкновения с выездом за границу через временно оккупированную территорию и Россию;

→ без прохождения пограничного контроля, в том числе в пунктах пропуска;

→ с использованием паспортов граждан иностранных государств;

→ выезд через систему "Шлях" в качестве перевозчика медицинских/гуманитарных грузов или как водитель по международным перевозкам грузов и пассажиров;

→ на основании писем государственных и правоохранительных органов в Госпогранслужбу с ходатайствами содействовать военнообязанным лицам в пересечении государственной границы.