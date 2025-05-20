З України незаконно виїхали майже 45 000 осіб, ще 30 000 затримали – комісія Ради

За цей період суди винесли понад 400 реальних вироків

Юлія Яцик на засіданні комісії (Фото: facebook.com/ulia.acik)

З початку повномасштабної війни з України незаконно виїхали 44 900 осіб. Про це повідомила членкиня тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства під час оборони держави Юлія Яцик.

Посилаючись на дані Держприкордонслужби, вона також зазначила, що з 2022 року вдалося затримати майже 30 000 осіб під час спроби незаконного перетину кордону. Правоохоронці порушили за цей період понад 7000 кримінальних справ, а суд виніс "трохи більше" 400 реальних вироків.

За словами Яцик, основними способами незаконного виїзду з України є:

→ виїзд за підробними документами про зняття з військового обліку, про статус багатодітного батька, довідками військово-лікарської комісії про непридатність тощо;

→ перетин лінії бойового зіткнення з виїздом за кордон через тимчасово окуповану територію і Росію;

→ без проходження прикордонного контролю, зокрема у пунктах пропуску;

→ з використанням паспортів громадян іноземних держав;

→ виїзд через систему "Шлях" як перевізник медичних чи гуманітарних вантажів або як водій із міжнародних перевезень вантажів та пасажирів тощо;

→ на підставі листів державних та правоохоронних органів до Держприкордонслужби з клопотаннями сприяти військовозобовʼязаним особам у перетині державного кордону.