З України незаконно виїхали майже 45 000 осіб, ще 30 000 затримали – комісія Ради
З початку повномасштабної війни з України незаконно виїхали 44 900 осіб. Про це повідомила членкиня тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства під час оборони держави Юлія Яцик.
Посилаючись на дані Держприкордонслужби, вона також зазначила, що з 2022 року вдалося затримати майже 30 000 осіб під час спроби незаконного перетину кордону. Правоохоронці порушили за цей період понад 7000 кримінальних справ, а суд виніс "трохи більше" 400 реальних вироків.
За словами Яцик, основними способами незаконного виїзду з України є:
→ виїзд за підробними документами про зняття з військового обліку, про статус багатодітного батька, довідками військово-лікарської комісії про непридатність тощо;
→ перетин лінії бойового зіткнення з виїздом за кордон через тимчасово окуповану територію і Росію;
→ без проходження прикордонного контролю, зокрема у пунктах пропуску;
→ з використанням паспортів громадян іноземних держав;
→ виїзд через систему "Шлях" як перевізник медичних чи гуманітарних вантажів або як водій із міжнародних перевезень вантажів та пасажирів тощо;
→ на підставі листів державних та правоохоронних органів до Держприкордонслужби з клопотаннями сприяти військовозобовʼязаним особам у перетині державного кордону.
- 7 квітня повідомлялося, що чоловіки хотіли незаконно потрапити до Румунії, але вісім днів блукали Карпатами.
- 22 квітня у Польщі за чотири дні було зафіксовано 250 спроб незаконного перетину кордону з боку Білорусі.
- 9 травня СБУ викрила шість "ухилянтських" схем у кількох регіонах та затримала 13 осіб.