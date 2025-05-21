Прикордонники виправили дані ТСК: 45 000 – це не ті, кому вдалося втекти з України

Речник ДПСУ наголосив, що 44 900 осіб – це не ті, хто незаконно перетнули кордон, а ті кого затримали на цій спробі

Андрій Демченко (Фото: Media Center Ukraine / Ukrinform)

За час повномасштабної війни спроб незаконно перетнути кордон істотно побільшало, проте на засіданні Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих порушень законодавства під час оборони держави були "не до кінця правильно" прокомуніковані дані. Про це у коментарі LIGA.net розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Членкиня ТСК Юлія Яцик за підсумками засідання, присвяченого незаконному перетину кордону, посилаючись на дані ДПСУ, написала, що з початку повномасштабної війни нібито 44 900 осіб незаконно перетнули кордон.

Демченко наголосив, що насправді ця кількість – не особи, які незаконно перетнули кордон, а особи, яких затримали на території України за спробу незаконного перетину або за порушення законодавства з прикордонних питань.

До 44 900 входять особи, затримані на зеленій ділянці кордону (близько 26 000), і особи, зупинені на прикордонні – на контрольних постах чи блокпостах (ще 19 000).

Демченко наголосив, що до цієї кількості можна додати ще 4000 осіб, затриманих під час спроб незаконного перетину в пунктах пропуску.

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Він додав, що за час повномасштабної війни прикордонники разом з іншими правоохоронними органами викрили близько 900 злочинних груп, що спеціалізувались на незаконному переправлянні людей через кордон.

В середньому вартість "допомоги" у перетині кордону в таких злочинних схемах варіюється від $5000 до $12 000, хоча окремих випадках люди платять зловмисникам і більше, розповів речник ДПСУ.