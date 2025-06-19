Громадянин Росії намагався незаконно переправити мешканців Одеської області за межі України, повідомила Державна прикордонна служба.

"Неподалік одного з сіл Подільського району прикордонники Подільського загону затримали горе-провідника разом з клієнтами. 49-річний ділок намагався незаконно переправити через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону двох чоловіків призовного віку", – повідомило відомство.

За даними оперативників, затриманий водій – громадянин РФ, який має посвідку на постійне проживання в Україні.

Чоловік співпрацював з адміністратором профільного Telegram-каналу та діяв за його вказівками, клієнтів шукали в одному з месенджерів та "гарантували" їм безперешкодний проїзд до Молдови, розповіли в ДПСУ.

Водночас, зауважує відомство, організатор наперед просив $9000 на свій криптогаманець, аби поїздка відбулась.

"За вказівкою адміністратора чоловіки прибули до міста Одеса, звідки їх забрав співорганізатор та на своєму авто повіз у напрямку держрубежу. Проте поїздка тривала не довго – усіх учасників незаконного турне затримали прикордонники", – повідомили у відомстві.

Фото: ДПСУ

Правоохоронці вилучили транспортний засіб, мобільний телефон та кошти, ймовірно отримані у незаконний спосіб.

Громадянин РФ отримав підозру в незаконному переправленні людей через державний кордон. Максимальне покарання – дев'ять років тюрми з конфіскацією майна. Чоловікові обрали запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою – 242 000 грн застави.

Щодо двох пасажирів авто склали протоколи щодо спроби незаконного перетину кордону. Максимальне покарання – 15 діб адміністративного арешту з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення. Їхні справи скеровано до суду.

Про долю адміністратора Telegram-каналу ДПСУ не повідомляє.

Фото: ДПСУ