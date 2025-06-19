Громадянин Росії намагався переправити двох жителів Одещини до Придністров'я – ДПСУ
Громадянин Росії намагався незаконно переправити мешканців Одеської області за межі України, повідомила Державна прикордонна служба.
"Неподалік одного з сіл Подільського району прикордонники Подільського загону затримали горе-провідника разом з клієнтами. 49-річний ділок намагався незаконно переправити через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону двох чоловіків призовного віку", – повідомило відомство.
За даними оперативників, затриманий водій – громадянин РФ, який має посвідку на постійне проживання в Україні.
Чоловік співпрацював з адміністратором профільного Telegram-каналу та діяв за його вказівками, клієнтів шукали в одному з месенджерів та "гарантували" їм безперешкодний проїзд до Молдови, розповіли в ДПСУ.
Водночас, зауважує відомство, організатор наперед просив $9000 на свій криптогаманець, аби поїздка відбулась.
"За вказівкою адміністратора чоловіки прибули до міста Одеса, звідки їх забрав співорганізатор та на своєму авто повіз у напрямку держрубежу. Проте поїздка тривала не довго – усіх учасників незаконного турне затримали прикордонники", – повідомили у відомстві.
Правоохоронці вилучили транспортний засіб, мобільний телефон та кошти, ймовірно отримані у незаконний спосіб.
Громадянин РФ отримав підозру в незаконному переправленні людей через державний кордон. Максимальне покарання – дев'ять років тюрми з конфіскацією майна. Чоловікові обрали запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою – 242 000 грн застави.
Щодо двох пасажирів авто склали протоколи щодо спроби незаконного перетину кордону. Максимальне покарання – 15 діб адміністративного арешту з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення. Їхні справи скеровано до суду.
Про долю адміністратора Telegram-каналу ДПСУ не повідомляє.
- У ДПСУ повідомляли, що після повномасштабного вторгнення РФ за спробу незаконно перетнути кордон в Україні затримали 44 900 осіб.