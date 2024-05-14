Разведчики в Харьковской области уничтожили ряд единиц российской бронетехники и дорогостоящий комплекс ведения разведки "Муром-М". Соответствующее видео было опубликовано Главным управлением разведки Министерства обороны.

В частности, разведчики также уничтожили зенитный ракетный комплекс "Стрела-10м", пушку Д-30 и вражеские средства связи.

"В Харьковской области продолжается упорная и плодотворная работа пилотов FPV-дронов ГУР МО Украины", – добавили разведчики.

СПРАВКА.

"Муром-М" – устройство для дальнего визуального наблюдения. Он автономно высматривает живую силу и технику."Муром-М" оснащен оптической камерой с хорошим зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, который обнаруживает автомобиль в 8 км и людей в 4 км.