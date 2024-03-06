Украинские разведчики уничтожили российский автономный мобильный комплекс видеотепловизионного наблюдения "Муром-П" и поразили автомобиль оккупантов вблизи границы. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

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Аэроразведчики военной разведки обнаружили замаскированный захватчиками "Муром-П" вблизи границы и уничтожили его FPV-дроном – это зафиксировано на видео.

Как отмечает ГУР, стоимость такого комплекса составляет около $50 000, а его оптика способна обнаруживать человека на расстоянии до 10 км камерой и до 4 км тепловизором.

Также во время ведения разведки в этом квадрате операторы ГУР выследили автомобиль, на котором передвигались захватчики – он тоже был сожжен, отмечает ведомство.

На видео зафиксировано попадание FPV-дрона в российский "Муром-П", а также попадание беспилотника в автомобиль захватчиков – после удара видно много дыма.

СПРАВКА Комплекс может быть сформирован из трех вариантов. В полном составе комплекс обеспечивает: обнаружение и распознавание объектов на контролируемом участке местности; передачу полученной информации на удаленный пост мониторинга по беспроводной технологии; формирование и выдачу тревожных извещений; определение и уточнение координат "нарушителей", отслеживание траектории их перемещения и отображение в режиме реального времени на карте местности с указанием информации об объектах. Мобильность комплекса обеспечивается быстросборной/разборной конструкцией составных частей изделия. Комплекс может быть сформирован из трех вариантов. В полном составе комплекс обеспечивает: обнаружение и распознавание объектов на контролируемом участке местности; передачу полученной информации на удаленный пост мониторинга по беспроводной технологии; формирование и выдачу тревожных извещений; определение и уточнение координат "нарушителей", отслеживание траектории их перемещения и отображение в режиме реального времени на карте местности с указанием информации об объектах. Мобильность комплекса обеспечивается быстросборной/разборной конструкцией составных частей изделия.

11 февраля бойцы бригады Нацгвардии "Стальная граница" на территории Харьковской области уничтожили российский "Муром-П".

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