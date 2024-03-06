ГУР уничтожило российский комплекс видеонаблюдения за $50 000 в пограничье – видео
Украинские разведчики уничтожили российский автономный мобильный комплекс видеотепловизионного наблюдения "Муром-П" и поразили автомобиль оккупантов вблизи границы. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.
Аэроразведчики военной разведки обнаружили замаскированный захватчиками "Муром-П" вблизи границы и уничтожили его FPV-дроном – это зафиксировано на видео.
Как отмечает ГУР, стоимость такого комплекса составляет около $50 000, а его оптика способна обнаруживать человека на расстоянии до 10 км камерой и до 4 км тепловизором.
Также во время ведения разведки в этом квадрате операторы ГУР выследили автомобиль, на котором передвигались захватчики – он тоже был сожжен, отмечает ведомство.
На видео зафиксировано попадание FPV-дрона в российский "Муром-П", а также попадание беспилотника в автомобиль захватчиков – после удара видно много дыма.
- 11 февраля бойцы бригады Нацгвардии "Стальная граница" на территории Харьковской области уничтожили российский "Муром-П".
Смотрите также: Под Авдеевкой вертолеты ВСУ поддержали пехоту и отработали по оккупантам – видео