ГУР знищило російський комплекс відеоспостереження за $50 000 у прикордонні – відео
Українські розвідники знищили російський автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-П" та уразили автівку окупантів поблизу кордону. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.
Аеророзвідники військової розвідки виявили замаскований загарбниками "Муром-П" поблизу кордону та знищили його FPV-дроном – це зафіксовано на відео.
Як зауважує ГУР, вартість такого комплексу становить близько $50 000, а його оптика здатна виявляти людину на відстані до 10 км камерою та до 4 км тепловізором.
Також під час ведення розвідки у цьому квадраті оператори ГУР вистежили автівку, якою пересувалися загарбники – його теж було спалено, зазначає відомство.
На відео зафіксовано влучання FPV-дрона у російський "Муром-П", а також влучання безпілотника в автівку загарбників – після удару видно багато диму.
- 11 лютого бійці бригади Нацгвардії "Сталевий кордон" на території Харківської області знищили російський "Муром-П".
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