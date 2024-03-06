Українські розвідники знищили російський автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-П" та уразили автівку окупантів поблизу кордону. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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Аеророзвідники військової розвідки виявили замаскований загарбниками "Муром-П" поблизу кордону та знищили його FPV-дроном – це зафіксовано на відео.

Як зауважує ГУР, вартість такого комплексу становить близько $50 000, а його оптика здатна виявляти людину на відстані до 10 км камерою та до 4 км тепловізором.

Також під час ведення розвідки у цьому квадраті оператори ГУР вистежили автівку, якою пересувалися загарбники – його теж було спалено, зазначає відомство.

На відео зафіксовано влучання FPV-дрона у російський "Муром-П", а також влучання безпілотника в автівку загарбників – після удару видно багато диму.

ДОВІДКА Комплекс може бути сформований із трьох варіантів. У повному складі комплекс забезпечує: виявлення та розпізнавання об’єктів на контрольованій ділянці місцевості; передання отриманої інформації на віддалений пост моніторингу за бездротовою технологією; формування та видання тривожних сповіщень; визначення та уточнення координат "порушників", відстеження траєкторії їх переміщення та відображення в режимі реального часу на мапі місцевості із зазначенням інформації про об’єкти. Мобільність комплексу забезпечується швидкозбірною/розбірною конструкцією складових частин виробу. Комплекс може бути сформований із трьох варіантів. У повному складі комплекс забезпечує: виявлення та розпізнавання об’єктів на контрольованій ділянці місцевості; передання отриманої інформації на віддалений пост моніторингу за бездротовою технологією; формування та видання тривожних сповіщень; визначення та уточнення координат "порушників", відстеження траєкторії їх переміщення та відображення в режимі реального часу на мапі місцевості із зазначенням інформації про об’єкти. Мобільність комплексу забезпечується швидкозбірною/розбірною конструкцією складових частин виробу.

11 лютого бійці бригади Нацгвардії "Сталевий кордон" на території Харківської області знищили російський "Муром-П".

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