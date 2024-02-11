Бійці бригади "Сталевий кордон" на території Харківської області знищили російський комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П". Відповідне відео зі знищенням ворожого об'єкта опублікувала Державна прикордонна служба.

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За даними прикордонників, цей відеотепловізійний комплекс став сьомим, який був знищений військовослужбовцями 15-го мобільного прикордонного загону від початку 2024 року.

Російський комплекс спостереження "Муром-П", компанія "Стилсофт", Росія (Фото: російські джерела)

ДОВІДКА Комплекс може бути сформований із трьох варіантів. У повному складі комплекс забезпечує: виявлення та розпізнавання об’єктів на контрольованій ділянці місцевості; передачу отриманої інформації на віддалений пост моніторингу за бездротовою технологією; формування та видачу тривожних сповіщень; визначення та уточнення координат "порушників", відстеження траєкторії їх переміщення та відображення в режимі реального часу на карті місцевості із зазначенням інформації про об’єкти. Мобільність комплексу забезпечується швидкозбірною/розбірною конструкцією складових частин виробу. Комплекс може бути сформований із трьох варіантів. У повному складі комплекс забезпечує: виявлення та розпізнавання об’єктів на контрольованій ділянці місцевості; передачу отриманої інформації на віддалений пост моніторингу за бездротовою технологією; формування та видачу тривожних сповіщень; визначення та уточнення координат "порушників", відстеження траєкторії їх переміщення та відображення в режимі реального часу на карті місцевості із зазначенням інформації про об’єкти. Мобільність комплексу забезпечується швидкозбірною/розбірною конструкцією складових частин виробу.

1 січня Державна прикордонна служба показала відео роботи бійців "Сталевого кордону" по окупантах на Куп’янському напрямку у Харківській області.

7 лютого українські захисники знищили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" на Авдіївському напрямку.

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