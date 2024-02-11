Бойцы бригады "Стальная граница" на территории Харьковской области уничтожили российский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П". Соответствующее видео по уничтожению вражеского объекта опубликовала Государственная пограничная служба.

По данным пограничников, этот видеотепловизионный комплекс стал седьмым, уничтоженным военнослужащими 15-го мобильного пограничного отряда с начала 2024 года.

СПРАВКА

Комплекс может быть сформирован из трех вариантов. В полном составе комплекс обеспечивает: обнаружение и распознавание объектов на контролируемом участке местности; передачу полученной информации на удаленный пост мониторинга по беспроводной технологии; формирование и выдачу тревожных извещений; определение и уточнение координат "нарушителей", отслеживание траектории их перемещения и отображение в режиме реального времени на карте местности с указанием информации об объектах. Мобильность комплекса обеспечивается быстросборной/разборной конструкцией составных частей изделия.