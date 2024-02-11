"Стальная граница" уничтожила седьмой за 2024 год комплекс наблюдения "Муром-П" – видео
Бойцы бригады "Стальная граница" на территории Харьковской области уничтожили российский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П". Соответствующее видео по уничтожению вражеского объекта опубликовала Государственная пограничная служба.
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По данным пограничников, этот видеотепловизионный комплекс стал седьмым, уничтоженным военнослужащими 15-го мобильного пограничного отряда с начала 2024 года.
СПРАВКАКомплекс может быть сформирован из трех вариантов. В полном составе комплекс обеспечивает: обнаружение и распознавание объектов на контролируемом участке местности; передачу полученной информации на удаленный пост мониторинга по беспроводной технологии; формирование и выдачу тревожных извещений; определение и уточнение координат "нарушителей", отслеживание траектории их перемещения и отображение в режиме реального времени на карте местности с указанием информации об объектах. Мобильность комплекса обеспечивается быстросборной/разборной конструкцией составных частей изделия.
- 1 января Государственная пограничная служба показала видео работы бойцов "Стальной границы" по оккупантам на Купянском направлении в Харьковской области.
- 7 февраля украинские защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" на Авдеевском направлении.
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